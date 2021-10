EFE

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que en el caso de que el belga Eden Hazard desease abandonar el club en el mercado invernal no le forzaría a quedarse y afirmó que "si uno quiere salir, tiene que irse".

Confirmó su plena confianza en el brasileño Vinicius Junior el técnico italiano, que ha relegado al banquillo y a un protagonismo menor a Hazard. Preguntado por el papel del belga y la posibilidad de que pida salir del Real Madrid, Ancelotti dejó un mensaje claro.



"Está claro que tenemos que tener en cuenta el pensamiento de cada jugador en general, nunca en mi carrera como entrenador he forzado a quedarse a un jugador que quiere salir. Si uno quiere salir, tiene que irse", manifestó en rueda de prensa.



La acumulación de partidos y la fatiga que ha mostrado Vinicius en los dos últimos partidos, no provocará su descanso, según admitió su técnico.



"Creo que Vinicius está bien, es muy joven y recupera mejor que otros. El aspecto físico el día que tenga problemas o que no mantenga su nivel de forma, puede ir al banquillo pero ahora estamos satisfechos con él, con sus partidos y seguirá salvo descanso o que no mantenga su nivel", reconoció.