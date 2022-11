EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció que el brasileño Vinícius Junior debe mejorar su reacción ante la provocación pero defendió que él no es "un provocador" y que recibe "más faltas, bofetadas y empujones" que ningún otro jugador en comportamientos de rivales alejados de "fair play".



"Está pasando que parece que Vinícius es un provocador cuando la realidad es que es el jugador que recibe más faltas, bofetadas y empujones", denunció Ancelotti este miércoles en rueda de prensa.



"Es la realidad, todo lo contrario que un provocador. Tutelar a todos los jugadores para no faltarle el respeto, no solo en lo futbolístico también en lo personal, es un logro que debe tener el fútbol con todos, no solo con los que tienen más calidad como Vinícius. Hay una palabra que aquí no es tan común, 'fair play', que es lo más importante del fútbol. Significa jugar correcto", añadió.



Pese a la denuncia de 'Carletto' tras el último capítulo vivido en Vallecas, donde tuvo que calmar a su jugador tras recibir tarjeta amarilla del colegiado para no ser expulsado por sus protestas, el técnico italiano lanzó un mensaje a Vinícius convencido de que mejorará su respuesta a la provocación.



"Ahí tiene que mejorar", admitió. "Uno entra al campo a jugar al fútbol no a provocar, también con las palabras no solo con las piernas, pero el jugador tiene que mejorar en este aspecto".



"Es muy joven y seguro que va a mejorar. Pero le gusta el fútbol, lo ama, intenta jugarlo lo mejor posible pero tiene que aprender que la provocación en el mundo no es habitual, no es correcto, uno no puede enseñar a evitar las provocaciones. No le puedo enseñar a Vinícius cómo no entrar en esto", sentenció.