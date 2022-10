EFE

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, defendió la actuación arbitral del Clásico y, preguntado por lo que refleja el acta del partido, que el presidente del Barcelona Joan Laporta bajó a los vestuarios a pedir explicaciones al colegiado murciano José María Sánchez Martínez, aseguró que lo hizo "bien".



"Yo entiendo todo", dijo tras la reacción de Laporta. "El árbitro ha hecho su partido y me parece que lo ha hecho bien", opinó Ancelotti que no suele hablar de actuaciones arbitrales en sus comparecencias.



Para el técnico madridista el triunfo de su equipo se fraguó en la primera parte por conceptos en los que fueron dominantes. "La llave del partido ha sido la primera parte. Hemos sido mejores, más contundentes y efectivos, hemos manejado bien la salida de balón desde atrás, ante la presión alta que hacen. Defensivamente lo hemos hecho bien, con buen compromiso colectivo".



Intentó rebajar la euforia del triunfo en un clásico Ancelotti, destacando que son solo tres puntos pese a que sirven para volver a liderar la clasificación en solitario de LaLiga Santander.



"Son tres puntos que quitamos al rival más acreditado de esta competición esta temporada, a un Barcelona fuerte que tiene muchos recursos. Le hemos quitado tres puntos y nada más porque la temporada es muy larga, hay muchos partidos. Estamos contentos por lo hecho pero nada más", manifestó.



Y defendió que sus jugadores siempre dan todo lo que tienen, no especularon con el marcador ni renunciaron a golear a su eterno rival. "La goleada es otro fútbol, nos importa ganar los partidos no golear, eso es otro mundo para mí".



"Hemos apretado el acelerador hasta el final porque queríamos ganar. La intensidad de la primera parte no se puede mantener todo el tiempo, el partido estaba controlado. La idea era cambiar antes y no quise tocar la dinámica. El Barcelona empujó más, nuestra salida no fue tan buena pero atrás no hemos sufrido mucho", analizó.



'Carletto' resaltó el partido de Toni Kroos y Fede Valverde, estando de acuerdo con la publicación del centrocampista alemán en una red social, en la que aseguró que el uruguayo está entre los tres mejores del mundo en este momento.

"Estoy de acuerdo en la evaluación. Kroos y Valverde han hecho algo muy bueno de distinta manera. Kroos ha ayudado mucho siendo fuerte defensivamente que por características no lo tiene; Valverde lo de siempre, acostumbrado a jugar en una posición en la que lo hace muy bien, llega mucho más a la portería rival, está marcando y tiene una energía espectacular", elogió.En el caso de Aurélien Tchouaméni destacó que tiene "mucha personalidad y carácter" para estrenarse en un clásico sin que le pese la responsabilidad. "Entra en una medular que lo tiene todo. Jugar con Modric y Kroos le ayuda mucho, se siente cómodo con ellos. Al final es la calidad del individuo y él es un joven con mucha personalidad, fuerza mental y carácter".También tuvo buenas palabras para el brasileño Militao por su marcaje a Robert Lewandowski. "Parecía una marca individual que no hemos pensado, pero está claro que antes del partido le he pedido ser más agresivo que Alaba, acercarse más, ser más contundente y ha sido espectacular su partido".Por último, destacó el técnico madridista el reencuentro con el gol del francés Karim Benzema y el deseo de que el lunes sea reconocido con el 'Balón de Oro'."Le he visto mucho mejor en entrenamientos, su condición va a progresar cada día. Ha hecho un buen partido, ha marcado un gol y ojalá pueda ganar el 'Balón de Oro'. Le felicitaremos porque un trozo pequeño del balón es también nuestro".