EFE

El jugador del Barcelona Pedro González López 'Pedri' ganó, a sus 19 años, el trofeo Kopa, el Balón de Oro al mejor jugador sub-21 que entrega la revista France Football.

Pocos días después de haber sido designado Golden Boy por la revista italiana Tuttosport, el canario se alzó también con este premio pocos minutos antes de que se anunciara el 65 Balón de Oro, para el que también era candidato, pero acabó 24 en la clasificación de 30 finalistas.



Pedri ve recompensada la magnífica temporada que ha completado con el Barcelona, con el que ganó la Copa del Rey, y con la selección española, donde llegó a semifinales de la Eurocopa y conquistó la plata en los Juegos de Tokio.

El jugador quiso dedicar el premio a su familia, pero también tuvo unas palabras de apoyo a la isla de La Palma, afectada por la erupción de un volcán: "Lo están pasando mal y todo el apoyo que les demos bienvenido sea".

Pedri, que recibió el galardón de manos del italiano Fabio Cannavaro, también agradeció el apoyo de sus compañeros y capitanes, incluido el argentino Lionel Messi, que lo fue del Barça hasta el pasado verano: "Gracias por todo lo que me has ayudado".



El canario, que el pasado día 25 cumplió 19 años, aseguró que esta es "la mejor manera de celebrarlo, recibir un premio al lado de los mejores futbolistas del mundo".



El jugador, que recibió un regalo del presentador de la ceremonia, el ex futbolista Didier Drogba, una botella reciclable, aprovechó para pedir que se limite el uso de plásticos.