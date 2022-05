EFE

El Atlético de Madrid aseguró su presencia en la próxima edición de la Champions League tras ganar en Elche (0-2) a un rival que conoció y celebró durante el descanso del partido que había asegurado la permanencia gracias al empate del Mallorca en Sevilla.



El equipo de Diego Pablo Simeone fue muy superior a su rival, al que controló en todo momento y limitó por completo su juego de ataque. Cunha, en la primera parte, y De Paul, mediado el segundo acto, firmaron los tantos del equipo madrileño en un partido en el que los dos equipos y sus respectivas aficiones acabaron contentos.



Tras unos minutos de tanteo, el Atlético ejerció un control absoluto del juego. El conjunto de Simeone se instaló en territorio local y apenas concedió al Elche, liderado por su delantero Lucas Boyé, de aproximarse al área de Oblak.



El Atlético no ejerció un dominio arrollador, pero sí fue un martillo que no paró de golpear la resistencia del Elche hasta encontrar una rendija.



Ni siquiera la lesión en los primeros minutos de Vrsaljko descentró al Atlético. Su relevo, Lodi, se convirtió en el jugador más incisivo en ataque.



El lateral brasileño asistió a Cunha para que su compatriota, desde el interior del área, rematara alto. También Kondogbia y Koke, desde fuera del área, probaron fortuna sin suerte.



La réplica del Elche llegó en una acción a balón parado, pero el remate de Bigas, que había sorprendido a la defensa madrileña, no cogió dirección hacia la portería.



El Atlético, ganador de todos los duelos, encontró el premio a su asistencia tras una gran cambio de juego de Griezmann a Lodi. El brasileño, convertido de nuevo extremo, devolvió el balón al área pequeña para que Cunha, llegando desde atrás, lo rematara a la red.



El gol desconcertó al Elche y estimuló al Atlético, que maniató por completo al Elche, incapaz de encontrar por las bandas o por el centro las vías de acceso al área.



El segundo tiempo arrancó con fiesta en las gradas tras consumarse la permanencia matemática del Elche vía Sevilla, donde el Mallorca, rival directo, no pudo ganar.



El Atlético siguió a lo suyo y estuvo a punto de anotar el segundo en una nueva conexión entre Lodi y Cunha, pero esta vez Bigas evitó bajo palos el segundo tanto.



Poco a poco el Elche recuperó la atención y la tensión y, ayudado por el triple cambio de Francisco, logró nivelar el encuentro a través de la posesión y el juego asociativo.



Sin embargo, el Atlético aprovechó una acción aislada para sentenciar el partido tras una brillante combinación entre Griezmann y De Paul que el argentino, a placer, culminó en gol.



El 0-2 fue demasiado para el Elche, que nunca dejó de intentarlo ante un Atlético replegado y sin fisuras defensivas.



Francisco y Simeone movieron el banquillo para repartir minutos, pero el partido siguió con el mismo rumbo, a pesar de los intentos de Pastore, hasta el final, en el que Correa, tras dejada de Suárez, estuvo a punto de firmar el tercero, pero su remate se estrelló en el larguero.