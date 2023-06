EFE

El defensa central argentino Nicolás Otamendi seguirá vistiendo la camiseta del Benfica, que ha renovado a su capitán por dos temporadas más, hasta 2025, informó el club portugués.

En un comunicado, el Benfica anunció que Otamendi ha firmado la renovación de su contrato, que expiraba este junio y que supuso varios meses de especulaciones en la prensa local.

"¡¡¡El General SE QUEDA!!!", escribió el equipo en sus redes sociales.

Las "águilas" mantienen así a su capitán, que en este curso fue clave para la conquista del título de campeón de Portugal, su primero con el conjunto lisboeta.

"Benfiquistas, hasta 2025, sigamos soñando juntos. ¡Vamos!", declaró el campeón del mundo argentino en un vídeo compartido por el Benfica.

🫡 𝑬𝒍 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 𝐒𝐓𝐀𝐘𝐒!!! Otamendi has extended his contract until 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣! ✍️ pic.twitter.com/PEzj41qV8V