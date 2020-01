GOAL

Durante esta madrugada, unos vándalos han terminado por derribar la estatua de Zlatan Ibrahimovic. Tras varios ataques contra la misma cometidos por los radicales, finalmente los ultras han logrado su objetivo y han destrozado la escultura del delantero sueco, cortando sus piernas y haciéndola caer al suelo. La polémica se inició cuando Zlatan Ibrahimovic, que recientemente ha fichado por el AC Milan italiano, decidiera comprar acciones del Hammarby de Estocolmo, un club rival del Malmöe, donde "Ibra" fue leyenda ya que fue su primer club como profesional.

Oct 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium



Nov 26: Zlatan announces he’s bought shares in rival club Hammarby



Nov 27: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue



Dec 22: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue…again



Jan 5: 😳 pic.twitter.com/6tRiWz8nT7