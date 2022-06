EFE

El serbio Aleksandar Kolarov anunció su retiro y desveló que ya piensa en su "segunda vida" en el mundo del fútbol.



El hasta ahora lateral zurdo del Inter de Milan se retira con 36 años y dieciséis campañas como futbolista profesional en las que ha militado en equipos de primer nivel como Lazio, Roma o Manchester City.

😢 Aleksandar Kolarov se retira del fútbol en activo



🇷🇸 El lateral serbio cuelga las botas tras haber pasado por equipos de primer nivel como Lazio, Manchester City, Roma e Inter de Milán ➡️ Y en 2010, estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid de José Mourinho pic.twitter.com/0W6sjf8YGi — BeSoccer (@besoccer_ES) June 19, 2022



"Hoy anuncio mi despedida de la práctica del fútbol. Siempre supe que este día llegaría tarde o temprano y, a pesar de ello, estoy agradecido por haber conseguido realizar lo que siempre ha sido mi sueño", declaró el internacional serbio en una carta a la agencia italiana ANSA.



Colgar las botas no va a alejar del mundo del fútbol a Kolarov, que ya piensa en su futuro como director deportivo.

Hoy que ha anunciado su retirada Kolarov, un montón de barreras van a dormir más tranquilaspic.twitter.com/uIdZuVRmj5 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) June 19, 2022

"Ya estoy proyectado hacia mi 'segunda vida' en el mundo del fútbol. En cuanto se publiquen las convocatorias me inscribiré en los cursos de preparación, primero como ojeador e inmediatamente después como director deportivo", añadió.



Kolarov, una de las zurdas más potentes del mundo del fútbol, se despide de los terrenos de juego con un palmarés de dos Coppa Italia, dos Supercopas de Italia, un 'Scudetto', dos Premier, dos Copas de la Liga inglesa, una Community Shield y una FA Cup.



"Llego al final de esta etapa de mi vida sintiendo una gran satisfacción por lo que he conseguido. Espero haber demostrado a diario que me lo he merecido dentro y fuera del campo", sentenció el serbio.