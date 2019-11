David Villa será propietario de un equipo en New York

GOAL

David Villa, a sus 37 años, ya está proyectando su vida sin las botas y los pantalones cortos. Es que, mientras juega todavía en el Vissel Kobe, de Japón, el delantero anunció la creación de un nuevo equipo de fútbol en el barrio de Queens, en Nueva York.

Sí, dará así su gran salto a los despachos. El mismo futbolista confirmó que será uno de los propietarios del Queensboro FC, junto al empresario Jonathan Krane, fundador y CEO de la empresa Krane Shares, una compañía de gestión de fondos.

Queens always showed love to me & my family while we were in New York. It’s a dream to build a pro @USLChampionship ⚽️ club in the world’s Boro @QueensboroFC #QBFChttps://t.co/im4qJ4q2fl