Concacaf ha anunciado hoy que la Copa Oro Concacaf W 2024 se jugará entre el 17 de febrero y el 10 de marzo de 2024 en los Estados Unidos.

El torneo incluirá una ronda preliminar de seis equipos (Prelims) y una fase de grupos de 12 equipos, seguida de una fase de eliminación directa de tres rondas. La final, el domingo 10 de marzo, coronará al mejor equipo nacional femenino de Concacaf y concluirá un ciclo de fútbol femenino de élite, que también incluyo la Clasificatoria al Campeonato Concacaf W 2022 y el Campeonato Concacaf W 2022.

La fase de grupos de la Copa Oro W 2024 incluirá la participación de ocho equipos de Concacaf y cuatro invitados de la CONMEBOL. Hasta ahora, Estados Unidos (actuales campeonas mundiales) aseguraron un puesto al ganar el Campeonato Concacaf W 2022.

Se les unirá el ganador del repechaje Olímpico de Concacaf (Canadá o Jamaica) y otros seis equipos de Concacaf que se clasificarán a través de rondas anteriores. Los países invitados de la CONMEBOL han sido determinados en base a la Copa América Femenina 2022.

Con respecto a este importante anuncio, el presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, dijo:

“Esta nueva Copa Oro Concacaf W será el evento emblemático para el fútbol femenino en nuestra región y mostrará el mejor fútbol femenino en Concacaf y el mundo. El torneo será una celebración del trabajo que hemos hecho hasta ahora, de la mano con nuestras federaciones, implementando nuestra innovadora estrategia Concacaf W, que se lanzó en 2019 para priorizar el crecimiento del fútbol femenino en todos los niveles. Si bien sigue habiendo más trabajo por hacer, creo que ahora estamos comenzando a ver los beneficios de esa estrategia, sobre todo a través de la participación récord de seis equipos de Concacaf en la próxima Copa Mundial de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda.”

FORMATO COPA ORO CONCACAF W 2024

Prelims: Clasifica a tres equipos para la fase de grupos (17 de febrero de 2024)

Los Prelims estarán compuestos por una sola ronda. Los seis participantes, que se determinarán a través de la Clasificatoria a la Copa Oro Concacaf W (más detalles disponibles a continuación) serán divididos en tres emparejamientos de acuerdo con el Ranking Femenino de Concacaf de diciembre de 2023 (publicado después del último partido de la Clasificatoria).

Los emparejamientos serán los siguientes:

-Equipo mejor clasificado vs Equipo peor clasificado

-Segundo equipo mejor clasificado vs Quinto equipo mejor clasificado

-Tercer equipo mejor clasificado vs Cuarto equipo mejor clasificado

-El equipo ganador en cada uno de los enfrentamientos avanzará a la fase de grupos de la Copa Oro Concacaf W (tres equipos en total).

Fase de Grupos: Clasifica a ocho equipos a la fase de eliminación directa (20-28 de febrero, 2024)

La fase de grupos de la Copa Oro Concacaf W 2024 incluirá la participación de ocho asociaciones miembro de Concacaf y cuatro invitados de la CONMEBOL. Los equipos de la CONMEBOL han sido invitados como parte de un acuerdo de colaboración estratégico entre ambas confederaciones.

Para la fase de grupos, los equipos serán divididos en tres grupos de cuatro. Cada equipo jugará contra los otros equipos en su grupo una vez, para un total de tres juegos por equipo.

Las 12 naciones que participarán en la fase de grupos serán determinadas de la siguiente manera:

-Campeonas del Campeonato Concacaf W 2022 (Estados Unidos)

-Ganadoras del repechaje Olimpico de Concacaf (Canadá o Jamaica)

-Ganadoras de los Grupos de la Liga A de la Clasificatoria a la Copa Oro W (tres equipos)

-Ganadoras de los Prelims de la Copa Oro Concacaf W 2024 (tres equipos)

-Invitados de la CONMEBOL (cuatro equipos): Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay (determinados en base a los resultados de la Copa América Femenina 2022).

-Fase de eliminación directa: 2-10 de marzo, 2024

Después de la fase de grupos, los primeros y segundos lugares de los grupos (seis equipos), además de los dos mejores terceros lugares (dos equipos) avanzarán a la fase de eliminación directa (ocho equipos en total). Esta fase estará compuesta por cuartos de final (2-3 de marzo), semifinales (6 de marzo) y una final, el domingo 10 de marzo de 2024.

CLASIFICATORIA A LA COPA ORO CONCACAF W 2023

Después de la finalización de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda, en donde participarán un récord de seis naciones de Concacaf, comenzará el camino hacia la primera Copa Oro Concacaf W.

Los 33 equipos nacionales femeninos de Concacaf, sin incluir a los dos que competirán en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 (Estados Unidos y Canadá o Jamaica), serán divididos en tres Ligas de acuerdo con su Ranking Femenino de Concacaf de marzo de 2023:

Liga A: nueve equipos mejor clasificados divididos en tres grupos de tres equipos.

Liga B: próximos 12 equipos mejor clasificados divididos en tres grupos de cuatro equipos.

Liga C: 12 equipos peor clasificados divididos en tres grupos de cuatro equipos.

Después de jugar ida y vuelta dentro de cada grupo, en las Fechas FIFA Femeninas de septiembre, octubre y noviembre de 2023, los ganadores de los grupos de la Liga A (tres equipos) se clasificarán para la fase de grupos de la Copa Oro Concacaf W 2024

Además, los segundos lugares de la Liga A (tres equipos) y los primeros lugares de la Liga B (tres equipos) avanzarán a los Prelims de la Copa Oro Concacaf W (seis equipos en total).

El sorteo oficial de la Clasificatoria a la Copa Oro Concacaf W está programado para el miércoles 17 de mayo de 2023.