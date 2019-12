Lewis Hamilton cierra su sexto año triunfal con victoria en el GP de Abu Dhabi

EFE

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que ya tenía matemáticamente asegurado su sexto Mundial de Fórmula Uno, cerró la temporada con una nueva victoria, la undécima del año, que logró en el Gran Premio de Abu Dhabi, disputado este domingo en el circuito de Yas Marina.

Hamilton se impuso por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en una prueba en la que, tras concluir décimo, el español Carlos Sainz (McLaren) acabó el Mundial en sexta posición; completando su mejor temporada desde que corre en la Fórmula Uno.

Time for Lewis Hamilt🍩n to celebrate! #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/tsKzKG1tgq

Con la segunda plaza de este domingo, Verstappen acabó tercero el Mundial, por detrás del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que tenía asegurado matemáticamente el segundo y que firmó la remontada del día, acabando cuarto una carrera que afrontó desde el último puesto de parrilla.

Sainz necesitaba puntuar y superar al francés Pierre Gasly (Toro Rosso) para haber acabado sexto el Mundial. El talentoso piloto madrileño alcanzó el décimo puesto justo al final de la prueba, tras superar al alemán Nico Hülkenberg (Renault), que el año que viene no seguirá en la F1.

An amazing way to cap an amazing season 👋#AbuDhabiGP🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/gxlx4RNeFW