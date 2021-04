Mauricio S. Fonseca

Llegó la hora, El partido estelar de LaLiga se jugará en el Alfredo Di Stefano. Juego vital para merengues y blaugranas que ya han hecho lo más difícil: poner al Atleti a una distancia manejable. Ahora ante el odiado rival deben refrendar esas opciones llevándose El Clásico para tomar, aunque sea de manera momentánea la cima en España. Vamos con los pronósticos:

El Clásico Barcelona vs Real Madrid – Sábado 24 de octubre 10am ET x beIN SPORTS ñ

Ambos equipos anotan en el segundo tiempo

El partido es tan importante que los equipos pueden esperar un poco para mostrar sus armas. Los primeros minutos de estudio pueden ayudar a que el primer tiempo sea de pocas anotaciones. En el segundo tiempo, cuando los puntos y el tiempo apremien, es ahí cuando aunado al cansancio pueden aparecer los espacios para que lleguen los goles.

Justo en el segundo tiempo es cuando Barcelona y Real Madrid anotan más y reciben más goles, la diferencia con el primer tiempo es mínima pero con tanto en juego, no parece que vayan a salir a desfondarse en la primer mitad de un partido tan importante para ambos.

Más de 4 tarjetas en el partido

Esto es El Clásico, y es uno de los más importantes en los últimos tiempos, no hay lugar para guardarse nada y a veces, cuando las cosas no salen, se suele poner algo más que fútbol y ganas: la agresividad puede aparecer intentando no hacerse menos que el archirrival.

Los últimos nueve partidos entre Real Madrid y Barcelona, han tenido como mínimo 4 tarjetas entre los dos equipos, y este, con tanto en juego, pinta para seguir con la tendencia.

Resultado

El Barcelona llega con los ánimos por las nubes, desde que empezó el 2021 no sabe lo que es perder en LaLiga, acumula nueve victorias y un empate en sus últimos 10 partidos y sabe que el momento de darle validez a esos números es ahora, nada menos que en la cancha del cuadro madrileño.

Real Madrid no se queda atrás, luego de pasar sobre el Liverpool en la Champions tiene la moral alta y aunque tiene grandes bajas, sobre todo en defensa, los de Zidane confían en seguir remontando posiciones y no hay mejor motivación para hacerlo que ante los culés. Real Madrid gana o empata y hay más de 2.5 goles en el partido.