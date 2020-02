EFE

El Vasco da Gama brasileño se clasificó a la segunda fase de la Copa Sudamericana tras empatar sin goles en el partido de vuelta ante el Oriente Petrolero boliviano, que no pudo revertir el 1-0 de la ida.



El encuentro fue disputado en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, de la ciudad boliviana de Santa Cruz.



El primer tiempo fue parejo, con ataques y oportunidades de gol por igual para locales y visitantes.



La más clara opción que tuvieron los 'refineros' se dio en el minuto 18 en un tiro libre disparado por el boliviano Jaime Carreño que fue desviado por el meta brasileño Fernando Miguel.

⏱ ¡Terminó el partido en Bolivia!



⚽ Empate 0-0 entre @cdopetrolero y @VascodaGama.



Por su parte, los cariocas tuvieron la posibilidad de abrir el marcador en el minuto 37 cuando Talles Magno ejecutó un potente disparo directo al arco que apenas contuvo el portero boliviano Rodrigo Banegas.



La primera mitad acabó con un Oriente Petrolero al que le pesaron los nervios y un Vasco da Gama algo más tranquilo por la ventaja lograda en la ida.



En el segundo tiempo Banegas se lució frenando cada ataque brasileño, pero sus salvadas no fueron suficientes ya que sus compañeros no lograron hallar el camino hacia el gol.



El plantel de Abel Braga no cejó y puso en apuros a Banegas en varias ocasiones, las más complicadas en los minutos 67 y 68 con llegadas de Marrony que no terminaron en gol.



En el minuto 80 el recién ingresado Matheo Zoch probó un remate que salió elevado por encima del arco.



Cuando la suerte ya estaba echada, los dirigidos por el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez pudieron lograr el milagro, pero el travesaño le dijo no al remate del mexicano Marco Bueno, dejando al Oriente al margen de la Sudamericana y al Vasco en la siguiente fase