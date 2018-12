Así quedó el sorteo de la Copa Sudamericana 2019

EFE

La eliminatoria que enfrentará al Racing Club de Argentina y al Corinthians brasileño es el cruce más caliente en la primera ronda de la Copa Sudamericana 2019, que celebró su sorteo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol de Luque (Paraguay).

La primera fase del campeonato también tendrá otros enfrentamientos con gran rivalidad como los que protagonizarán Defensa y Justicia (Argentina) y Botafogo (Brasil) o River Plate (Uruguay) y Santos (Brasil).



La primera ronda de la Copa Sudamericana está compuesta por seis equipos de Argentina y de Brasil, así como por cuatro de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Un total de 44 clubes competirán en esta fase del campeonato en 22 eliminatorias a partidos de ida y vuelta.



Los conjuntos vencedores se sumarán a otros 10 equipos de la Copa Libertadores, por lo que volverá a producirse un nuevo sorteo para decidir los siguientes cruces.



La Copa Sudamericana 2019 comenzará el 5 de febrero y concluirá el 9 de noviembre, cuando se celebrará por primera vez una final a partido único en el Estadio Nacional de Lima (Perú).



Emparejamientos de la primera fase de la Copa Sudamericana 2018:



.G1. Montevideo Wanderers (URU) - Sport Huancayo (PER)



.G2. Liverpool (URU) - Bahía (BRA)



.G3. Independiente (ARG) - Deportivo Binacional (PER)



.G4. Bolivia 2 (BOL) - Río Negro (COL)



.G5. Argentinos Juniors (ARG) - Estudiantes de Mérida (VEN)



.G6. Colón de Santa Fe (ARG) - Deportivo Municipal (PER)



.G7. Unión Española (CHI) - Mushuc Runa (ECU)



.G8. Atlético Cerro (URU) - UT Cajamarca (PER)



.G9. Deportivo Santaní (PAR) - Once Caldas (COL)



G10. Colo Colo (CHI) - Universidad Católica (ECU)



G11. River Plate (URU) - Santos (BRA)



G12. Deportivo Guabirá (COL) - Deportivo Macará (ECU)



G13. Bolivia 1 (BOL) - Monagas (VEN)



G14. Sol de América (PAR) - Mineros (VEN)



G15. Unión La Calera (CHI) - Chapecoense (BRA)



G16. Guaraní (PAR) - Deportivo Cali (COL)



G17. Bolivia 3 (BOL) - Zulia (VEN)



G18. Racing Club (ARG) - Corinthians (BRA)



G19. Independiente (PAR) - La Equidad (COL)



G20. Deportivo Antofagasta (CHI) - Fluminense (BRA)



G21. Unión de Santa Fe (ARG) - Independiente del Valle (ECU)



G22. Defensa y Justicia (ARG) - Botafogo (BRA)