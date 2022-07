EFE

Carles Puyol, excapitán del Barcelona y de la selección española, eligió a Francia como el principal candidato al título del Mundial de Qatar, también elogió el presente de Argentina, Brasil y Alemania, pero evitó poner a su país en un grupo de cinco favoritos.



Eso sí, dijo confiar en el grupo que dirige Luis Enrique, a su juicio, "uno de los mejores entrenadores del mundo".

Carles Puyol ya eligió a su Selección favorita a ganar el Mundial de Qatar 2022 🇶🇦



Y no es España...



"Hoy en día, la favorita es Francia", manifestó en Santiago de Chile el embajador regional para Latinoamérica de la Fundación de Fútbol del Banco canadiense Scotia Bank.



"Creo que tiene una selección impresionante, no solo un once si no que cualquiera de los veintitrés puede ser titular. Hay que ver cómo llega al Mundial pero, para mi, es una de las favoritas. Argentina para mi también, Brasil y luego está Alemania", declaró.



"España, yo no creo que tenga que llevar el cartel de favorito, pero tengo mucha confianza en esta generación joven, con jugadores con gran experiencia que les pueden ayudar y tienen a uno de los mejores entrenadores del mundo. Así que les deseo muchísima suerte y a ver hasta dónde podemos llegar", señaló.