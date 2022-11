EFE

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, destacó, tras el empate contra Alemania (1-1), que su equipo ha acompañado "el modo pánico" del conjunto germano cuando se puso por delante en el marcador, admitió la "decepción" que supuso el empate y anunció que su equipo no especulará con la igualada que le basta para clasificarse en el duelo de la última jornada ante Japón.



"Nos ha faltado finura y frescura todo el partido. En la primera parte fue más completa, generamos más que el rival. La segunda fue más espesa. Cuando conseguimos adelantarnos en una gran acción y un gran remate hemos acompañado el modo pánico de Alemania, que sólo le valía ganar. Ha metido delanteros, empezó a jugar a idas y vueltas y nosotros no hemos estado tranquilos para llevar el partido donde queremos", lamentó.



"Nos ha faltado un poco de poso, de tranquilidad. Somos muy buenos jugando a lo que jugamos, pero si jugamos a otra cosa las transiciones nos cuestan más. Una pena. Hay que ser optimista y estar contento porque somos líderes en el grupo de la muerte", apuntó el técnico, que añadió: "Es un sentimiento extraño cuando uno tiene la posibilidad de ganar el partido frente a Alemania y para intentar clasificarte. Una pena no lograrlo. Es un momento triste, pero al final tenemos que pensar en la posición en la que estamos".

🗣️ @LUISENRIQUE21, seleccionador nacional:



➡️ "El empate sabe a decepción, pero podríamos haber perdido, si somos honestos. Creo que el resultado es justo".



➡️ "¿Objetivo? Pasar como primeros de grupo y confirmar lo que hemos demostrado.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/zUR2yMTwqw — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 27, 2022

"El sentimiento es un poco de decepción, pero, si somos honestos, podríamos haber perdido en las últimas acciones. Creo que el resultado es justo. También podríamos haber ganado. La jugada clave ha sido el remate alto de Marco Asensio, que se le ha ido arriba. Si hubiéramos hecho el segundo gol habría sido importante, creo que decisivo", declaró el técnico, que advirtió de que España no va a "especular" con el empate ante Japón y que fijó el objetivo en ser primeros del cuarteto.



Luis Enrique explicó que gestiona "con normalidad" el tener tantos debutantes, 20, en su plantilla en el Mundial 2022: "Tratando de practicar fútbol y vivir este Mundial como una gran oportunidad. Tenemos un lema en el equipo, 'la presión es un privilegio', y los jugadores jóvenes juegan sus partidos como si fueran de su club. Tratamos de darle normalidad a toda la presión que nos rodea".



También destacó que Álvaro Morata está en "un momento espectacular", aunque ha tenido "algún problemilla físico y hace que tenga que esperar" su entrada en la titularidad. "Nos da muchas garantías y nos aporta mucho", señaló Luis Enrique, que remarcó que Jordi Alba es un jugador de "altísimo nivel, por mucho que alguien no piense que lo sigue siendo".

🗣️ Impresiones de @LUISENRIQUE21 tras el encuentro:



➡️ "Es una sensación extraña cuando tienes la posibilidad de ganar el partido frente a Alemania y lo pierdes en los últimos minutos".



➡️ "Hay que pensar que estamos en cabeza tras dos jornadas".#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/VZHsVmBp9f — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 27, 2022





"Igual que Busquets. Hay una campaña... Es normal que la gente se cansa de los jugadores veteranos. Y los veteranos que vienen aquí a la selección son espectaculares. No traigo jugadores para pasar el rato. Jordi Alba es sin ninguna duda el mejor lateral del mundo en el último tercio del campo. A Busquets lo iban a retirar desde hace años. Ojalá podamos convencer a Busi que llegue a otro Mundial, porque seguro que el juego mejorará", dijo.



Luis Enrique también habló de su hija fallecida, en el día que habría cumplido 13 años. "Para mí ha sido un día especial, sin ninguna duda para mi familia, pero hace tiempo que pensamos en vivir esto con naturalidad. Es evidente que no tenemos físicamente a nuestra hija pero la tenemos presente cada día. Nos reímos, pensamos en cómo actuaría en la situación que pase. Así funciona la vida. No sólo las cosas bonitas y la felicidad, sino también gestionar estos momentos", aseguró.