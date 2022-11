EFE

Carlos Soler, jugador del PSG, afirmó este viernes a EFE tras ser convocado por Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022, que tiene "muchas esperanzas en esta selección" y añadió que España "tiene un gran equipo, todos vamos a disfrutar y a hacer disfrutar".



"Hoy es un día muy especial para mí. Poder jugar un Mundial es una de las cosas más bonitas que puede vivir un futbolista y estoy muy emocionado de que hayan considerado que he hecho méritos para ello. Es un orgullo inmenso representar a España y hacerlo codo con codo con este increíble grupo aún lo es más.



Carlos Soler, ex jugador del Valencia CF, coincidirá en la selección española con otros dos ex compañeros en Mestalla como José Luis Gayá y Hugo Guillamón.