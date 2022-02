EFE

La Universidad Católica ecuatoriana, al mando del argentino Miguel Ángel Rondelli, se llevó un punto de La Paz tras igualar 1-1 con el Bolívar del brasileño Antonio Carlos Zago en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

El brasileño Chico Da Costa puso en ventaja a la Academia paceña en el minuto 8 y el panameño Ismael Díaz empató el marcador en el minuto 11 del encuentro disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz, situado a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.



El resultado es más favorable para los ecuatorianos, que tendrán algo más de margen para encarar la vuelta que se jugará en Quito el próximo miércoles 2 de marzo.

⏰ | ¡Final del partido en el Siles!

Vamos con todo en el partido de vuelta ⚔️ pic.twitter.com/PTzJtzsEWO — Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) February 24, 2022





El Bolívar quiso despistar a los visitantes desde el inicio con insistentes llegadas de su dupla atacante brasileña, aunque la U no se quedó atrás y dejó en claro de entrada que no fue a La Paz solamente a defenderse.



Los brasileños se lucieron en la jugada del primer gol que partió con un pase del español Álex Granell que Savio pasó de taco a Chico para que abriera el marcador en el minuto 8.



Los de Rondelli igualaron tres minutos después mediante un centro de su capitán, Facundo Martínez, que Díaz alcanzó para embocar el balón de cabeza en el arco del boliviano Rubén Cordano.



Tras el empate, los ataques fueron y vinieron de un lado y otro, con algo más de llegadas del plantel comandado por Zago, al que le faltó precisión y calma.



Luego bajó la intensidad del encuentro, aunque hubo momentos accidentados, como el potente pelotazo de Anangonó contra Zamora, su propio compañero de equipo, quien luego tuvo que abandonar la cancha al no terminar de recuperarse del impacto.



En el segundo tiempo, la Academia paceña se apuró en pos de tomar ventaja y casi lo logra en el minuto 55, pero la anotación de Savio fue anulada porque estaba adelantado.



Chico y Savio tuvieron varios intentos, pero no estuvieron tan finos como en el encuentro contra el Deportivo Lara venezolano en la primera fase.



Sobre el final del partido, Rivas intentó burlar a la defensa 'celeste', pero el capitán local, el brasileño César Martins pudo frenar su carrera.