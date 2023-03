EFE

El Sporting Cristal de Perú se metió este jueves en la fase de grupos de la Copa Libertadores y mandó al Huracán de Argentina a la Copa Sudamericana gracias a un gol del delantero Irven Ávila en el minuto 96, el único tanto de la disputada e intensa eliminatoria entre peruanos y argentinos.



El experimentado delantero peruano volvió a brillar en la Libertadores con un gol en el tiempo de descuento que desató la locura en Lima y vengó la eliminación de los celestes en 2016 a manos del Globo, apodo del conjunto argentino.



Sin grandes sorpresas, el técnico Tiago Nunes repitió el mismo once presentado por los peruanos en Buenos Aires, pero con una clara actitud ofensiva desde el pitido inicial, algo que no ocurrió en la ida.



Tras una combinación de pases rápidos, en el segundo 12 de encuentro el ecuatoriano Washington Corozo cayó en el área de Huracán, el colegiado brasileño señaló penal y el VAR tuvo que llamarle para que corrigiera su decisión.



El Globo, aún con el susto en el cuerpo y sintiendo la presión de los 40.000 celestes que abarrotaron el Estadio Nacional, fue dando tumbos por el verde durante los primeros minutos como un boxeador sonado, pero, de nuevo el videoarbitraje, sostuvo a los porteños.



Tras una gran jugada colectiva de los celestes, que terminó en el minuto 15 con el balón al fondo de la portería de Huracán, el VAR avisó y el árbitro pitó una falta previa de Yoshimar Yotún que anuló el que hubiese sido el primer tanto del delantero brasileño Brenner Marlos con los celestes del barrio limeño del Rímac.



Pese al control de la zaga peruana sobre la doble punta presentada por el entrenador argentino Diego Dabove, Huracán aglutinó a la media hora de juego tres ocasiones claras de gol tras saque de esquina que obligaron al arquero Renato Solís a sacar su mejor versión para mantener el empate.



El juego aéreo metió a los argentinos en el partido, que les sirvió para sacudirse el dominio peruano de los 30 primeros minutos y empezar a controlar el choque.



Sin cambios y con el 0-0 en el marcador, comenzó una segunda parte carente del mismo ritmo de juego.



El cansancio y el miedo a la eliminación acularon a los dos conjuntos, que solo crearon un puñado de tímidas ocasiones en los segundos 45 minutos.



La emoción quedó reservada para el tiempo de descuento.



En el alargue, el delantero argentino Juan Manuel García desaprovechó el mano a mano ante el meta de Cristal, algo que Cristal castigaría con creces.



En el minuto 96, pasados los cinco de añadido, el experimentado Ávila recogió un balón suelto en el área que cruzó de primeras al fondo de la red para desatar la locura en Estadio Nacional de Lima y clasificar a los peruanos a la siguiente fase del campeonato de clubes más importantes del continente.



Así, los celestes estarán en el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores que se celebrará el 22 de marzo junto a los otros dos equipos peruanos clasificados de forma directa: el bicampeón nacional, Alianza Lima, y el Melgar de Arequipa, que protagonizó una gran actuación internacional en la pasada Sudamericana.



Mientras tanto, el Globo competirá en la Copa Sudamericana, donde ya le esperan sus compatriotas de Gimnasia y Esgrima la Plata, Defensa y Justicia, Tigre, Newell's Old Boys, Estudiantes de la Plata y San Lorenzo.