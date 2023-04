Copa Libertadores 101

Si esta es su temporada de novato en la Copa Libertadores, entonces bienvenido a un orgulloso torneo que se lleva a cabo desde 1960. En un nivel básico, sin duda centrado en Europa, piense en la Libertadores como la versión sudamericana de la Liga de Campeones con el torneo hermano de la Copa Sudamerica como equivalente a la Europa League.

Desde el 4 de abril hasta noviembre, 32 de los mejores equipos de los 10 países de Sudamérica se reunirán en grupos de cuatro durante seis días de partidos y los dos primeros se clasificarán para las etapas eliminatorias. Solo quedarán dos equipos y se enfrentarán en el icónico estadio Macarana de Río de Janeiro.

Durante seis gloriosas semanas de primavera y durante todo el verano, los mejores de América del Sur están sirviendo a los fanáticos del fútbol de América del Norte un festín de fútbol en horario estelar.

Estrellas Sudamericanas

La Copa Libertadores es una oportunidad para disfrutar de grandes que se dieron a conocer en Europa como Marcelo del Real Madrid y ahora en el Fluminense. También hay estrellas mundialistas que continúan brillando en Sudamérica como Pedro, Gabriel Barbosa y Giorgian de Arrascaeta.

La Copa Libertadores también brinda la oportunidad de ganar el derecho a fanfarronear en las salidas geek de estrellas en ascenso. ¿Quieres ver a gente con talento como el de Julián Álvarez y el de Enzo Fernández antes que nadie? Entonces la Copa Libertadores es el lugar para estar.

¿Quiénes son los Reyes de la Copa Libertadores?

Argentina puede ser campeona de la Copa del Mundo, pero los clubes del país han tenido arena en sus caras últimamente con Flamengo y Palmeiras ganando los últimos cuatro títulos de la Copa Libertadores y los equipos brasileños ocupando los seis lugares en las últimas tres finales.

El último equipo argentino en ganar fue River Plate en el ahora infame doblete contra Boca Juniors en 2018 que tuvo su final en Madrid.

Los Favoritos

El imperioso Palmeiras y el vigente campeón Flamengo son los favoritos en 2023. Estos dos equipos han ganado las últimas cuatro ediciones. Es probable que el Atlético Mineiro sea otro equipo brasileño a seguir.

River Plate está desesperado por tener una mejor actuación que la eliminación del año pasado en la etapa de octavos de final. Mientras tanto, las perspectivas no pintan muy bien para Boca Juniors, que despidió a su entrenador, Hugo Ibarra, una semana antes del inicio del torneo.

¿Dónde ver?

Puede ver la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en América del Norte exclusivamente a través de la red beN Sports para una cobertura inigualable.

Martes 4 de abril

5:50 PM ET - The Strongest vs River Plate - beIN SPORTS Ñ.

Miércoles 5 de abril

17:50 - Aucas vs Flamengo - beIN SPORTS Ñ.

8:20 PM ET - Bolívar vs Palmeiras - beIN SPORTS.

Jueves 6 de abril

7:55 PM ET - Monagas vs Boca Juniors - beIN SPORTS Ñ.

22:00 ET - Lo mejor de la Copa Libertadores - beIN SPORTS Ñ.