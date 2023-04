EFE

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, consideró que el Real Madrid "sigue siendo favorito" para conseguir el pase a la final de la Copa del Rey de España, a pesar de la mínima ventaja que su equipo cosechó en el partido de ida disputado en el Santiago Bernabéu (0-1).

En la rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou, el técnico egarense prevé un partido "difícil" ante un rival que, según recordó, está acostumbrado a remontar eliminatorias.

"El Madrid puede ganar perfectamente a cualquier rival y sigue siendo favorito. Está acostumbrado a remontar y tiene experiencia en eso", insistió.

En este sentido, Xavi señaló que, pese a las bajas de Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Pedro González 'Pedri' y Andreas Christensen, su equipo, que ha ganado los últimos tres clásicos, intentará "contrarrestar el posible dominio" del Real Madrid en la medular.

En este sentido, Xavi reconoció que las bajas de 'Pedri' y De Jong les hace "ser menos pulcros con el balón", si bien puntualizó que la idea es "tener la posesión" del balón.

"El empate nos clasifica, pero no vamos a salir a empatar el partido. El resultado conseguido en la ida y las bajas no variarán en nada nuestra propuesta", reflexionó Xavi.

Durante la comparecencia, el técnico repitió que el Real Madrid tiene cierta ventaja para jugar la final Sevilla: "La presión la tienen más ellos que nosotros".

Y, en este sentido, añadió: "No significa nada haber ganado los últimos tres clásicos. Es otro partido y tenemos que demostrar que podemos ganar al Real Madrid. Quizá tenemos un punto más de confianza, sí, pero quizá eso le da al Madrid un punto más de orgullo y lo hace más difícil", añadió.

En la comparecencia, Xavi fue preguntado sobre el 'caso Negreira', marcado en las últimas horas por el pulso entre el Barcelona y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, al que el club azulgrana pidió su dimisión.

"El vestuario no habla de los temas extradeportivos. Nosotros ni hablamos de la UEFA, ni de Negreira, ni de Tebas. No nos sale hablar de eso. Estamos centrados en el fútbol", explicó Xavi.

Tampoco entró a valorar la asignación arbitral para el clásico de este miércoles: "Creo en la honestidad de los árbitros. No me gustaría ganar un partido haciendo trampas. Quiero ganar de manera lícita. Por eso, no merece la pena hablar de los árbitros".

De esta manera, el técnico es partidario de escuchar "muy poco" de lo que se habla en el terreno extradeportivo y centrarse en el objetivo de ganar LaLiga y la Copa del Rey.

"El presidente pone en valor el trabajo que estamos haciendo. Estamos aquí para ganar títulos y mañana tenemos una posibilidad muy grande para llegar a una final de Copa", recordó.