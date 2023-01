EFE

El entrenador del Bayern Múnich, Julian Nagelsmann, advirtió este miércoles que si su equipo no derrota al RB Leipzig el próximo viernes estará otra vez bajo presión en la Bundesliga y tendrá que vérselas con un rival difícil.



"Es un partido importante. El Leipzig es un rival en la lucha por el título y desde hace tiempos está invicto. Si no logramos ganar estaremos otra vez bajo presión en la Bundesliga", dijo Nagelsmann.



Actualmente el Bayern es líder y el Leipzig es tercero seis puntos por debajo. Entre los dos está el Friburgo, dos puntos por encima del Leipzig y cuatro puntos por debajo del Bayern.



El Bayern llegará al partido del viernes a domicilio contra el Leipzig sin su meta y capitán Manuel Neuer, que sufrió una factura que presumiblemente lo mantendrá apartado de los canchas en lo que queda de temporada.



De momento, todo apunta a que el viernes Sven Ullreich estará en la portería mientras el Bayern se esfuerza por fichar un nuevo portero, teniendo como principal candidato a Yann Sommer, por quien negocia con el Borussia Mönchengladbach.



Cuestionado sobre el tema de la portería Nagelsmann respondió haciendo un juego de palabras que sugería indirectamente la posibilidad de un pronto acuerdo con Sommer.



"El tema de la portería está como se ha dicho. Brazzo (el apodo del director deportivo Hasan Salihamidzic), Oli (Oliver Kahn) y Marco (Neppe) trabajan por reforzar el equipo en verano (Sommer en alemán) y en invierno", dijo.



Interrogado acerca de cuánto tiempo necesitaría un nuevo portero para poder entrar en el equipo Nagelsmann dijo que "aproximadamente 15 minutos".



"Tal vez haya algún detalle especial en lo que se refiere a abrir el juego. Pero no son cosas de hechiceros que haya que estudiar durante seis meses", dijo más en serio.



Preguntado sobre el próximo emparejamiento en la Liga de Campeones contra el PSG Nagelsmann dijo que "si el equipo hace sus deberes en la Bundesliga llegará bien preparado al duelo".



"Será un duelo con un 50% de posibilidades. El momento de forma será decisivo", aseveró.