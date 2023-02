EFE

Gracias a un apurado triunfo ante el Mainz (2-1) en el estadio Alte Foersterei, el Union Berlin se convirtió, a expensas del marcador del Bayern Múnich el domingo frente al Wolfsburgo, en el nuevo dominador de la Bundesliga, que este fin de semana alcanza la decimonovena jornada.



El Union Berlin de Urs Fischer no ha desperdiciado los tropiezos recientes del campeón. El Bayern ha empatado sus tres últimos encuentros y eso ha animado a sus perseguidores, especialmente al Union, que sumó ante el Maiz su cuarta victoria seguida y se aupó a la cima de la tabla. Supera en dos puntos al Bayern y al Borussia Dortmund, que goleó al Friburgo y dio caza al cuadro bávaro.



El Union es la sensación del torneo germano. No flaquea el cuadro de Fischer, que encarriló la victoria a la media hora con un gol de Kevin Behrens a pase de Paul Seguin y que se rehízo en el tramo final para recuperar otra vez la iniciativa a pesar del empate que encajó en el minuto 79 con un tanto visitante de Marcus Ingvartsen, de penalti.



Fue el estadounidense Jordan Siebatcheu el que anotó, en el 84', el gol del triunfo para el Union Berlín.



Flaqueó el Leipzig, que no pasó del empate sin goles en el RheinEnergie Stadion de Colonia. La victoria hubiera situado segundo en la tabla al equipo de Marco Rose. Por delante del Bayern y Dortmund, y solo por detrás del Union. Pero la igualada, insuficiente para adentrarse de lleno en la carrera por el liderato, le mantiene en la cuarta plaza.



Supera en un punto el Leipzig al Eintracht Fráncfort, que ganó con autoridad al Hertha en el Deutsche Bank Park (3-0). Es quinto en la tabla el conjunto de Oliver Glasner, que encarriló su éxito con un doblete del francés Randal Kolo Munai, que firmó un gol de penalti, al que se sumó un tanto del portugués Buta en el añadido.



El Eintracht es quinto a un punto del Leipzig, a dos del Bayern y Dortmund y a cuatro del líder, el Union Berlin.



Con una goleada frente el Hoffenheim, el Bochum escapó de la zona de descenso. Venció 5-2 en el Vonovia Ruhurstadion y se situó en la decimoquinta posición, con tres puntos de distancia respecto al antepenúltimo, el Stuttgart.



Después de dos derrotas seguidas, el Bochum se reencontró con el triunfo. Los goles de Philipp Hofmann, Philipp Forster y el japonés Takuma Asano encarrilaron, con 3-0, su triunfo en la primera parte. Christoph Baumgartner acortó la renta al inicio de la segunda, pero el serbio Erhan Masovic y, en el tramo final, Moritz Boschinski redondearon el marcador.