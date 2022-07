EFE

En un duelo entre bates dominicanos, Juan Soto superó a su compatriota Julio Rodríguez para conquistar este lunes el título de campeón del Festival de Jonrones celebrado en el Dodger Stadium de Los Ángeles (EE.UU.) como parte de las actividades del All-Star de las Grandes Ligas.



Soto mandó 19 pelotas a las gradas para superar los 18 jonrones que logró Rodríguez y coronarse así como nuevo campeón de la competencia de batazos de largo metraje en el béisbol estadounidense.



"Quería asegurarme de que la pelota sí salió", precisó Soto sobre su último jonrón, que le dio la victoria.

"Saber que iba a batear de segundo ante Julio me daba una gran oportunidad", añadió.

Enjoyed the show.



See ya tomorrow for the Midsummer Classic. pic.twitter.com/yrRU5A9T2q — MLB (@MLB) July 19, 2022





El triunfo de Soto, quien sumó 53 vuelacercas en total, terminó de esta manera con el reinado de Pete Alonso, quien había conquistado las ediciones de 2019 y 2021.



Para alcanzar la corona, que recibió de manos de Ken Griffey, Jr., Soto dejó en el camino a sus compatriotas José Ramírez, Albert Pujols y Julio Rodríguez.



Soto, quien estaba en su segunda participación en el Festival de Jonrones, se convirtió además en el quinto dominicano en ganar este torneo uniendo su nombre a los de Sammy Sosa (2000); Miguel Tejada (2004); Vladimir Guerrero (2007); David Ortiz (2010) y Robinson Canó (2011).



"Julio, yo, todos estamos muy orgullosos", indicó Soto sobre el premio que conquistaron para la República Dominicana.



Rodríguez, que buscaba unirse a Aaron Judge (2017) y a Pete Alonso (2019) como novatos de las Grandes Ligas que conquistaron esta competencia, montó su propio espectáculo de poder al concluir la velada con el mayor total de cuadrangulares en el certamen con 81, al sumar 32 en la primera ronda, 31 en la segunda y 18 en la final.



Soto recibirá un millón de dólares como premio.



EL DESEMPATE DE PUJOLS MARCA LA PRIMERA RONDA



En la primera ronda, el dominicano Julio Rodríguez (Marineros de Seattle) superó a Corey Seager (Rangers de Texas) con 32 jonrones por 24 para avanzar a la siguiente fase.



Rodríguez, de 21 años, quien se convirtió en el novato número 14 en participar en el Festival de Jonrones, recibió el consejo de Vladimir Guerrero Jr. al tomar el tiempo de 45 segundos reglamentarios para recuperar energías.



"Le dije que trate de mantener su cuerpo más atrás y que saque las manos y use menos el cuerpo para que no se canse tanto", explicó.



El venezolano Ronald Acuña (Bravos de Atlanta) logró mandar 19 pelotas a las graderías del Dodger Stadium, pero no fueron suficientes para superar a Pete Alonso (Metros de Nueva York), quien mandó 20 esféricas por encima de la pared.



El jonrón más largo de Alonso en esta etapa fue de 480 pies (146,3 metros).



A pesar de la derrota en esta primera ronda, Acuña no se mostró desanimado e indicó que quería venir aquí a divertirse y recordó que el año pasado no pudo disfrutar del escenario del Juego de Estrellas ya que estaba lesionado de su rodilla derecha.



En el duelo inicial entre dominicanos, Juan Soto (Nacionales de Washington) disparó 18 jonrones y eliminó a su compatriota José Ramírez (Guardianes de Cleveland), quien concluyó con 17 vuelacercas.



Ramírez precisó que, a pesar de la derrota ante Soto, también salió como ganador por ser dominicano.



"Nosotros salimos siendo los ganadores. Me siento contento de haber podido competir aquí, me siento súper agradecido y bendecido. Es algo súper bonito", explicó Ramírez.



El dominicano Albert Pujols (Cardenales de San Luis) y el líder en cuadrangulares de la Liga Nacional, Kyle Schwarber (Filis de Filadelfia), se fueron a una ronda de desempate luego de que ambos terminaran con 13 jonrones en sus cuentas al final el tiempo reglamentario.



En la ronda complementaria de 60 segundos, Pujols disparó siete batazos que se fueron del parque y Schwarber fletó seis logrando el dominicano la victoria por un cuadrangular (20-19).



"Para eso es que estamos aquí, para darle un show a estos fanáticos", apuntó Pujols.



En medio de la pausa reglamentaria antes de continuar su participación en la primera ronda, Pujols fue rodeado por los jugadores presentes, quienes en muestra de respeto lo rodearon y lo animaron.



"Es algo que él se merece por su gran trayectoria", indicó el venezolano Miguel Cabrera, quien lideró a los jugadores que honraron a Pujols.



RODRÍGUEZ DESPIDE AL CAMPEÓN DEFENSOR



Rodríguez continúo mostrando el poderío que posee y en la segunda ronda depositó 31 pelotas en las graderías para dejar sin la posibilidad de retener su título al doble campeón de esta competencia, Alonso, quien se quedó corto al despachar 23 jonrones



"Se encontró con el dominicano equivocado, con el 'Mangú Power'", expresó Soto sobre la actuación de Rodríguez para dejar a Alonso fuera de la final y, de paso, asegurar que el título terminara en las manos de un jugador quisqueyano, ya que Pete era el último en pie que no era de la patria del inmortal del béisbol, Juan Marichal.



Ante el duelo dominicano entre Pujols y Soto en la segunda ronda de esta competencia, su compatriota, el jugador de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers, no pudo decidirse a quien apoyar.



"Voy a los dos. Todos somos dominicanos", explicó el antesalista de Boston.



Pujols le pegó para 15 batazos a las gradas, pero Soto consiguió 16 jonrones para dejar fuera al histórico jugador, quien estuvo en su quinta y última participación en el Festival de Jonrones de Grandes Ligas.



Sobre su duelo ante Pujols, de 42 años, quien está en la última temporada de su carrera en liga mayor, Soto, de 23 años, dijo que "no tenía nada de esto planeado y tener esta oportunidad es algo especial".