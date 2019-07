Maria C. Santoro

@CoquitoSantoro

Tras un paso por Europa de 9 temporadas, y más de 150 goles en el viejo continente el caraqueño tomó la decisión de tomar un nuevo camino que supone todo un reto para su carrera cuando está por cumplir 30 años de edad.

En beIN SPORTS pudimos hablar con el delantero sobre su llegada a China, además respondió a las criticas recibidas por su decisión y nos comentó sobre lo que ha sido su paso por Europa y lo que espera de esta nueva aventura.

¿Cómo ha sido tu llegada a China y el recibimiento?

Salomón Rondón: ”La verdad muy contento por estar aquí, obviamente agradeciéndole a Benítez el apoyo de nuevo y la confianza que me brindó el año pasado en Newcastle y ahora trayéndome acá."

"Este es mi primer día en la ciudad, todavía no he salido. Estoy aquí en el hotel recién llegado. Pero bien, lo poco que he visto me ha sorprendido para bien. Tuve que ir a Hong Kong por temas de visado, el tema del papeleo que es normal aquí, Hong Kong también me sorprendió bastante. Ya estuve hace dos años con el West Brown jugando un torneo aquí”.

"Estoy muy sorprendido por la ciudad, por lo que he visto es enorme. El fútbol va creciendo, viene creciendo realmente. Están haciendo inversiones estratosféricas y por ahí la infraestructura de lo que es el fútbol también son estadios muy muy grandes. A muchos equipos en Sudamérica le gustaría tener los estadios que hay aquí en China. Así que de momento estoy contento, esto es otra cultura, otro idioma; pero enfocado en hacerlo mejor siempre”

¿Cómo fue el llegar y marcar gol?

SR: ”La verdad muy bien, los mensajes del club y los fanáticos siempre han sido bien bonitos. He hecho un primer gol antes, pero me lo anularon por estar fuera de juego, pero las sensaciones después de ese partido fueron bastante buenas. Luego de todo el trajín del reconocimiento médico y viajar a Hong Kong por los papeles los papeles, 24 horas después jugué 25 minutos e hice un gol."

“Estoy contento, es a lo que vengo es una de las razones por las que el técnico me tiene confianza porque sabe que soy una persona que trabaja, muy profesional, muy seria y que va en mí, en mi genética dar el 100 por 100 y es lo que vine a dar acá."

¿Cuánto influyó Rafa Benitez en tu decisión?

SR: ”Es una relación laboral obviamente entre entrenador-jugador, pero puedo decir con total confianza que no es muy habitual que un entrenador te lleve a un equipo y al año siguiente te lleve a otro, normalmente eso no pasa. Claro, estamos hablando de Rafa Benitez, un entrenador que ha dirigido y ha ganado en todos los sitios que ha estado. Para mí es algo muy especial, para cualquier futbolista creo que lo sería."

“Él sabe lo que yo soy capaz en un año se lo demostré y quizás pude también callar muchas bocas que decían que la Premier no estaba para mí, luego de lo que paso con el West Brown que descendió; que era momento de buscar otro camino. No me di por vencido, traté de dar lo mejor de mí y me salieron las cosas, vuelvo a recalcar que es lo que me lleva hoy a aquí."

El “callar bocas” ˘¿Algo habitual desde tus inicios en Europa?

SR: “es una cuestión bastante curiosa. Si no me equivoco yo estuve 11 o 12 años en Europa jugando en los mejores estadios, jugando en equipos que para muchos no han sido de nombre pero ME han dado la oportunidad de jugar, de hacer lo que me gusta, de brillar y obviamente de sustentar el futuro de mi familia. Yo antes de Las Palmas nunca había estado en una selección sub 20; yo nunca pase por sub 12, sub 13 ni sub 17 tampoco. Yo debuté primero en la selección absoluta que en la sub 20, entonces ha sido siempre remar contra corriente, sabiendo que yo siempre he respetado las opiniones de todo el mundo”.

"La gente puede decir y pensar lo que mejor le parezca, pero siempre desde el respeto. Mucha gente me criticó que a donde iba a segunda en España no iba a durar nada. El primer año me costó obviamente porque no es fácil para un niño de 17, 18 años adaptarse, vivir solo, para mí fueron muchos cambios y no sabia como convivir con ellos hasta que me logré adaptar”.

"Luego voy al Málaga, pasa lo que pasa; las intensiones del club eran otras; a mi me llega la oferta de Rusia y esto, para quien no lo sepa, es una carrera muy corta, yo con esto no es que me aseguro la vida, mucha gente dijo que yo era un mercenario por irme a Rusia, bueno lamentablemente no es que sea así, yo trabajo, obviamente me gusta que valoren mi trabajo como cualquier persona en su ámbito profesional me gusta que valoren lo que hago y la mejor oferta en ese momento era la del Rubin Kazan."

"Me voy al Rubin Kazan, soy una persona que le gustan mucho los retos, no me gusta vivir en la comodidad, siento y sentí en ese momento, siempre lo he dicho, de Aragua a las Palmas y de ahí a Málaga, siempre habían sido sitios de playa y habla hispana, sentía que estaba en el conformismo, sentía que estaba en mi zona de confort, no tenía que esforzarme por absolutamente nada simplemente ir a entrenar, ni siquiera preocuparme por el idioma. Entonces la decisión del Rubin Kazan pasa más por una cuestión personal, de querer superarme, de seguir demostrando que puedo jugar fútbol en cualquier parte del mundo."

"La gente se olvida que el fútbol es un balón, una portería y 11 contra 11, y siempre será así a donde vayas a jugar, una liga puede valer más, puede valer menos pero el fútbol es fútbol en cualquier parte del mundo, según mi punto de vista. Tuve oportunidad de jugar Europa League y luego pase al Zenit y se van sumando cosas, creo que he sido el venezolano con la mayor cantidad de traspaso, siempre remando contra corriente y luchando con lo que dice la gente y pensando que cada uno de mis pasos han sido más por temas económicos que profesionales, pero siempre he tratado de demostrar todo lo contrario, a los sitios que he ido hasta el día de hoy he jugado, en todos los sitios he marcado, en todos los sitios he sido referente, entonces para mi no es frustrante porque sea malo, como te dije antes la opinión de la gente es de ellos y no puedo hacer nada contra eso, pero el que vive el día a día soy yo, el que trabaja soy yo, el que tiene familia que mantener soy yo."

"Creo que desde el día de hoy hasta 11 años atrás, el que revisa mi carrera se puede dar cuenta que siempre he dado de más, aunque no haya jugado en los equipos que quiere la gente que yo juegue, Madrid, Barcelona, obviamente cuando salí de mi casa tenía la ilusión de estar en un equipo así, trabajé para llegar ahí, pero no se dieron las circunstancias, no se dieron los momento, pero hoy estoy aquí con un gran entrenador, con una persona que apostó por mi y valora mi trabajo y aquí estoy."

No llegaste al Barcelona ni el Real Madrid, pero estuviste en el Málaga de Pellegrini que fue uno de los mejores de su historia y marcando goles importantes para la Champions.

SR: ”Por supuesto, esa también es una cosa muy relevante para mí. Estuve con Pellegrini en el Málaga, que venía de estar en el Real Madrid, salvamos el equipo el año en que el llego, y el año siguiente nos metimos en Champions, el gol de la clasificación de la champions lo hice yo."

“Hay detalles pequeños que mucha gente no los valora o son insignificantes para ellos, pero si uno se sienta y se pone a revisar la carrera de cada quien, o se pone a analizar mi carrera en especifico, se puede dar cuenta que yo he hecho las cosas consecuentemente, dando pasos bastantes firmes y obviamente con entrenadores que confíen o hayan apostado por mi, yo no me puedo ir a un equipo donde el presidente me quiera pero el entrenador no, entonces es una cuestión de lógica."

¿Cómo ha sido la toma de decisiones con la familia?

SR: ”Siempre he sido una persona muy familiar, todas las decisiones de mis traspasos, a donde me he movido, han sido consultadas con mi familia: mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposa, quien tiene un papel muy importante porque ella ha sido la que me ha acompañado durante esos años en Europa."

"Ha sido una decisión muy complicada porque necesitábamos saber que tenía la ciudad, que es lo que tiene y que nos aporta, en que nos puede ayudar, obviamente acá estas llegando a una cultura completamente diferente, nueva, una completamente distinta, con reglas diferentes, es un cambio de 360°, pero para mi como persona y como futbolista, el apoyo de mi familia siempre ha sido fundamental, ha sido como el empujoncito que necesitaba."

"Yo creo que antes de ser futbolista uno es padre, esposo, hijo, hermano."

"Para mis hijos lo mejor que yo les puedo dar en la vida es esto, ellos han estado en Rusia, hablan inglés, hablan español, están aprendiendo italiano, quiero que aprendan chino también; o sea esto es lo mejor que yo les puedo dar. Obviamente esta decisión también va en ese plano, uno como futbolista tiene la posibilidad de darle todo a los niños, de que no les falte nada; pero sinceramente yo busco más allá, que mis hijos aprendan a valorar las cosas y que aprendan sobre culturas nuevas, que se puedan desenvolver en la vida porque la vida no es fácil”.

"Yo también he tenido la suerte de ser futbolista y las cosas me han salido bien, pero también me pudieron haber salido mal y no pudiera estar aquí hoy. Gracias a Dios todo lo he hecho bien y tengo mis cosas, pero quiero que mis hijos se las sepan ganar, no de que como papá es futbolista vamos a vivir de papá.”

"Lo que quiero enseñarles a ellos es que las cosas se tienen que ganar, de que en la vida hay que estar preparado, de que si no estudias o te preparas correctamente tanto psicológica como físicamente va a ser muy duro, son ese tipo de cosas que con estos pasos que he dado han aprendido y están en la edad de seguir aprendiendo; en ese sentido para mi es muy fructífero y el mejor regalo que les puedo dar yo en la vida es que aprendan nuevos idiomas y nuevas culturas."

¿Ha habido comunicación con el CT Vinotinto?

SR: ”Con todo el tema de cambios de horario, el tema de los papeles, no me he sentado como tal en el teléfono”.

"Mucha gente dice que el paso para acá me va a bajar o a quitar futbolisticamente hablando y yo soy un tipo que trabaja, que el sentido competitivo lo tengo desde siempre y los que me conocen saben que soy así, y no me gusta perder ni me gusta que las cosas vayan mal, me gusta que las cosas vayan bien y encima porque esto es muy corto, yo lo quiero disfrutar al máximo y el día de mañana, si lo has hecho medianamente bien, el fútbol te deja algunas ventanas abiertas."

"Yo no descarto ninguna de las opciones que me pueda dar el fútbol ya sea de entrenador, de director deportivo, sea lo que sea pero me gustaría seguir vinculado al mundo del fútbol. He adquirido muchísima experiencia, he tenido grandes entrenadores y de cada uno me he llevado algo muy positivo."

¿Algún mensaje para tus seguidores?

SR: ”Por supuesto, para mi el mejor paso por mi carrera en Inglaterra fue el Newcastle, yo no lo voy a negar, salir mejor jugador del año en el club”.

"Mi mensaje es sencillo, lo he dicho durante toda la entrevista: Esta carrera es muy corta, que lo sepa toda Venezuela a mí nunca me gustó estudiar en la vida, nunca, pero mi mamá y mi papá me obligaron a graduarme de bachiller. Hoy en día, uno como persona obviamente necesita preparación, y obviamente después de un buen tiempo y jalones de oreja, de mi mama decirme ponte a leer libros, uno lo lleva hasta el sol de hoy, pero como te dije esta carrera es muy corta y la tengo que disfrutar al máximo, he dado todo lo que tengo que dar."

"Seguramente hubiese podido seguir dando más en Europa, pero las ofertas son las ofertas, mucha gente leyó los rumores y la única oferta formal, la única oferta que se presento, la única persona que se intereso, que me llamó y me escribió fue Benitez, creo que más claro el agua”.

"Las cosas fueron así, sucedieron así, yo obviamente respeto la opinión de todo el mundo, agradecido siempre con los mensajes de apoyo y a la gente que dice que me voy a perder futbolisitcamente, lamento decirles que están muy equivocados, porque yo soy una persona muy competitiva, trabajadora y luchadora, y me voy a ganar el puesto donde me lo tenga que ganar, voy a trabajar para estar donde tenga que estar porque soy así y me caracterizo por eso."

"Espero que de aquí, quedan 4 meses de liga, pueda empezar a participar un poco más en el juego, obviamente con el cambio de liga y este trajín, ha sucedido todo muy rápido, ya estoy más calmado, empezar a entrenar otra vez, siempre agradecido, a seguir trabajando, el objetivo del mundial todavía esta latente, el año que viene hay copa américa, estoy muy tranquilo, todos esos comentarios negativos los voy a transformar en positivo, y voy a seguir haciendo las cosas lo mejor posible."