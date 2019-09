Trophées Fifa The Best 2019: les vainqueurs

. Meilleur joueur: Lionel Messi (ARG/Barcelone)



. Meilleure joueuse: Megan Rapinoe (Etats-Unis)



. Meilleur gardien de but: Alisson Becker (BRA/Liverpool)



. Meilleure gardienne: Sari van Veenendaal (Pays-Bas/Atlético Madrid)



. L'équipe masculine de l'année: Alisson Becker (BRA/Liverpool) - Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Virgil Van Dijk (NED/Liverpool), Matthijs De Ligt (NED/Ajax Amsterdam puis Juventus Turin), Marcelo (BRE/Real Madrid) - Luka Modric (CRO/Real Madrid), Frenkie De Jong (NED/Ajax Amsterdam puis Barcelone), Eden Hazard (BEL/Chelsea puis Real Madrid) - Lionel Messi (ARG/FC Barcelone), Kylian Mbappé (FRA/Paris SG), Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turin)



. L'équipe féminine de l'année: Sari Van Veenendaal (NED/Arsenal puis Atlético Madrid) - Lucy Bronze (ENG/Lyon), Wendie Renard (FRA/Lyon), Nilla Fischer (SWE/Wolfsburg puis Linkopings), Kelly O'Hara (USA/Utah Royals) - Amandine Henry (FRA/Lyon), Julie Ertz (USA/Chicago), Rose Lavelle (USA/Washington) - Marta (BRA/Orlando), Alex Morgan (USA/Orlando), Megan Rapinoe (USA/Reign FC)



. Entraîneur d'équipe masculine: Jürgen Klopp (Liverpool)



. Entraîneur d'équipe féminine: Jill Ellis (Etats-Unis)



. Trophée Puskas du plus beau but: Daniel Zsori (Debrecen/HUN)



. Prix du fair-play: Marcelo Bielsa et Leeds United