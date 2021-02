Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

Good news! Additional matches are available via beIN CONNECT

| 2-week free trial

The non-stop sport continues* on beIN SPORTS and beIN SPORTS CONNECT with:

Coupe de France

CAF Champions League

Six Nations

Bundesliga

LaLiga

Serie A

Ligue 1

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

TUESDAY 9 FEBRUARY

LaLiga: Atletico v Celta, 6:55am beIN 1

WEDNESDAY 10 FEBRUARY

Coupe de France: Reims v Valenciennes, 4:25am beIN 2

LaLiga: Real Madrid v Getafe, 6:55am beIN 1

Coupe de France: Lyon v AC Ajaccio, 6:55am beIN 2

THURSDAY 11 FEBRUARY

Coupe de France: Auxerre v Marseille, 12:40am beIN 1

Coupe de France: Dijon v Lille, 4:55am beIN 1

Coupe de France: Caen v PSG, 6:55am beIN 1

SPFL Premiership: St Mirren v Celtic, 6:55am beIN 2

FRIDAY 12 FEBRUARY

Coupe de France: Sochaux v St Etienne, 4:40am beIN 1

Coupe de France: Angers v Rennes, 6:55am beIN 1

SATURDAY 13 FEBRUARY

Bundesliga: Leipzig v Augsburg, 6:20am beIN 3

EFL Championship: Blackburn v Preston, 6:40am beIN 2

Serie A: Bologna v Benevento, 6:45am CONNECT

SPFL Championship: QOTS v Hearts, 6:45am CONNECT

LaLiga: Levante v Osasuna, 6:55am beIN 1

CAF Champions League: AS Vita v Simba, 7:00am CONNECT

CAF Champions League: Zamalek v MC Alger, 8:00am CONNECT

EFL Championship: Nottm Forest v Bournemouth, 11:25pm beIN 2

LaLiga: Granada v Atletico, 11:55pm beIN 1

SUNDAY 14 FEBRUARY

CAF Champions League: TP Mazembe v CR Belouizdad, 12:00am CONNECT

CAF Champions League: EST v Teungueth, 1:00am CONNECT

Serie A: Torino v Genoa, 1:00am CONNECT

Six Nations: England v Italy, 1:05am beIN 3

Bundesliga: Dortmund v Hoffenheim, 1:30am CONNECT

Bundesliga: Leverkusen v Mainz, 1:30am CONNECT

Bundesliga: Bremen v Freiburg, 1:30am CONNECT

Bundesliga: Stuttgart v Hertha, 1:30am CONNECT

EFL Championship: Birmingham v Luton, 1:55am beIN 2

LaLiga: Sevilla v Huesca, 2:10am beIN 1

CAF Champions League: Horaya v Atletico PL, 3:00am CONNECT

Ligue 1: PSG v Nice, 3:00am CONNECT

Six Nations: Scotland v Wales, 3:35am beIN 3

Serie A: Napoli v Juventus, 3:55am beIN 2

LaLiga: Celta v Elche, 4:25am beIN 1

Bundesliga: Union v Schalke, 4:30am CONNECT

CAF Champions League: Mamelodi v El Hilal, 5:00am CONNECT

Serie A: Spezia v Milan, 6:35am beIN 2

LaLiga: Barcelona v Alaves, 6:55am beIN 1

CAF Champions League: Wyad v Kaizer Chiefs, 7:00am CONNECT

Serie A: Roma v Udinese, 10:20pm beIN 1

SPFL Premiership: St Johnstone v Celtic, 10:55pm beIN 3

Ligue 1: Monaco v Lorient, 11:00pm CONNECT

LaLiga: Getafe v Sociedad, 11:55pm beIN 2

MONDAY 15 FEBRUARY

Serie A: Cagliari v Atalanta, 12:50am beIN 1

Serie A: Sampdoria v Fiorentina, 1:00am CONNECT

Ligue 1: Rennes v St Etienne, 1:00am CONNECT

Bundesliga: Frankfurt v Cologne, 1:30am CONNECT

Six Nations: Ireland v France, 1:50am beIN 3

LaLiga: Real Madrid v Valencia, 2:10am beIN 2

Ligue 1: Lille v Brest, 3:00am CONNECT

Serie A: Crotone v Sassuolo, 3:50am beIN 1

Bundesliga: Wolfsburg v Monchengladbach, 3:55am beIN 3

LaLiga: Eibar v Valladolid, 4:25am beIN 2

Serie A: Inter v Lazio, 6:35am beIN 1

LaLiga: Villarreal v Real Betis, 6:55am beIN 2

Under 20 Africa Cup of Nations: Mauritania v Cameroon, 7:00am CONNECT

​​​