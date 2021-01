Subscribe to beIN SPORTS to access the world's biggest names in the best leagues

*Fixtures subject to change, please refer to our EPG for the most up-to-date TV schedule information and keep track of which additional matches are available on Xtra via CONNECT here.

**All times listed in AEDT

TUESDAY 5 JANUARY

LaLiga: Valencia v Cadiz, 6:55am beIN 1

WEDNESDAY 6 JANUARY

Carabao Cup: Tottenham v Brentford, 6:45am beIN 2

Copa Libertadores: River Plate v Palmeiras, 11:25am beIN 1

Serie A: Cagliari v Benevento, 10:20pm beIN 1

THURSDAY 7 JANUARY

Serie A: Sampdoria v Inter, 12:50am beIN 1

Serie A: Lazio v Fiorentina, 12:50am beIN 2

Serie A: Atalanta v Parma, 12:50am beIN 3

Serie A: Bologna v Udinese, 1:00am CONNECT

Serie A: Crotone v Roma, 1:00am CONNECT

Serie A: Sassuolo v Genoa, 1:00am CONNECT

Serie A: Torino v Verona, 1:00am CONNECT

Serie A: Napoli v Spezia, 3:50am beIN 1

Ligue 1: Brest v Nice, 4:55am beIN 3

Serie A: Milan v Juventus, 6:35am beIN 1

Carabao Cup: Man Utd v Man City, 6:45am beIN 2

LaLiga: Athletic v Barcelona, 6:55am beIN 3

Ligue 1: Lille v Angers, 7:00am CONNECT

Ligue 1: Lyon v Lens, 7:00am CONNECT

Ligue 1: Marseille v Montpellier, 7:00am CONNECT

Ligue 1: St Etienne v PSG, 7:00am CONNECT

Ligue 1: Reims v Dijon, 7:00am CONNECT

Copa Libertadores: Boca Juniors v Santos, 9:10am beIN 1

Copa Sudamericana: Velez v Lanus, 11:25am beIN 1

FRIDAY 8 JANUARY

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 1, Match 1, 4:30am beIN 3

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 1, Match 2, 6:30am beIN 3

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 1, Match 3, 10:00am beIN 3

Copa Sudamericana: Coquimbo v Defensa, 11:25am beIN 1

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 1, Match 4, 12:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - Day 1, Match 1, 9:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - Day 1, Match 2, 11:00pm beIN 3

SATURDAY 9 JANUARY

WTA 500: Abu Dhabi - Day 1, Match 3, 1:00am beIN 3

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 2, Match 1, 4:30am beIN 3

Bundesliga: Monchengladbach v Bayern, 6:20am beIN 1

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 2, Match 2, 6:30am beIN 3

EFL League 1: Charlton v Accrington, 6:45am CONNECT

LaLiga: Celta v Villarreal, 6:55am beIN 2

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 2, Match 3, 10:00am beIN 3

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 2, Match 4, 12:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - Day 2, Match 1, 5:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - Day 2, Match 2, 7:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - Day 2, Match 3, 9:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - Day 2, Match 4, 11:00pm beIN 3

EFL League 1: Lincoln v Peterborough, 11:30pm CONNECT

LaLiga: Sevilla v Sociedad, 11:55pm beIN 2

SUNDAY 10 JANUARY

Serie A: Benevento v Atalanta, 12:50am beIN 1

WTA 500: Abu Dhabi - Day 2, Match 5, 1:00am beIN 3

Bundesliga: Leverkusen v Bremen, 1:30am CONNECT

Bundesliga: Freiburg v Cologne, 1:30am CONNECT

Bundesliga: FC Union v Wolfsburg, 1:30am CONNECT

Bundesliga: Schalke v Hoffenheim, 1:30am CONNECT

Bundesliga: Mainz v Frankfurt, 1:30am CONNECT

LaLiga: Atletico v Athletic, 2:10am beIN 2

Serie A: Genoa v Bologna, 4:00am CONNECT

Bundesliga: Leipzig v Dortmund, 4:20am beIN 1

LaLiga: Granada v Barcelona, 4:25am beIN 2

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 3, Match 1, 4:30am beIN 3

EFL League 1: Ipswich v Swindon, 4:30am CONNECT

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 3, Match 2, 6:30am beIN 3

Serie A: Milan v Torino, 6:35am beIN 1

LaLiga: Osasuna v Real Madrid, 6:55am beIN 2

Ligue 1: Rennes v Lyon, 7:00am CONNECT

Ligue 1: Monaco v Angers, 7:00am CONNECT

Ligue 1: Bordeaux v Lorient, 7:00am CONNECT

Ligue 1: PSG v Brest, 7:00am CONNECT

Ligue 1: Nimes v Lille, 7:00am CONNECT

Ligue 1: Dijon v Marseille, 7:00am CONNECT

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 3, Match 3, 10:00am beIN 3

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 3, Match 4, 12:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - Day 3, Match 1, 5:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - Day 3, Match 2, 7:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - Day 3, Match 3, 9:00pm beIN 3

Serie A: Roma v Inter, 10:20pm beIN 1

WTA 500: Abu Dhabi - Day 3, Match 4, 11:00pm beIN 3

LaLiga: Levante v Eibar, 11:55pm beIN 2

MONDAY 11 JANUARY

Serie A: Udinese v Napoli, 12:50am beIN 1

WTA 500: Abu Dhabi - Day 3, Match 5, 1:00am beIN 3

Serie A: Parma v Lazio, 1:00am CONNECT

Serie A: Verona v Crotone, 1:00am CONNECT

Bundesliga: Augsburg v Stuttgart, 1:30am CONNECT

SPFL Premiership: Aberdeen v Rangers, 1:55am beIN 2

LaLiga: Cadiz v Alaves, 2:15am CONNECT

Serie A: Fiorentina v Cagliari, 3:50am beIN 1

Bundesliga: Bielefeld v Hertha, 4:00am CONNECT

LaLiga: Elche v Getafe, 4:25am beIN 2

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 4, Match 1, 4:30am beIN 3

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 4, Match 2, 6:30am beIN 3

Serie A: Juventus v Sassuolo, 6:35am beIN 1

Serie A: Spezia v Sampdoria, 6:45am CONNECT

LaLiga: Valladolid v Valencia, 6:55am beIN 2

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 4, Match 3, 10:00am beIN 3

ATP Tour 250: Delray Beach - Day 4, Match 4, 12:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - QF 1, 5:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - QF 2, 7:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - QF 3, 9:00pm beIN 3

WTA 500: Abu Dhabi - QF 4, 11:00pm beIN 3

