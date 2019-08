Laurent Koscielny has succeeded in securing a move away from Arsenal, joining Ligue 1 side Bordeaux for a reported €5million (£4.6m).

Nouveau joueur, nouveau maillot, retrouvez-le dès maintenant ici ➡ https://t.co/6Jb2BRKbIo pic.twitter.com/eCfsGaSUYS — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019