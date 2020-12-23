Real Madrid v Granada December 23, 2020 21:22 2:55 min LaLiga: Real Madrid v Granada WATCH every LaLiga match live, only on beIN SPORTS | 2-Week Free Trial Highlights Real Madrid Football laliga La Liga Granada -Latest Videos 3:25 min Carabao Cup: Everton v Manchester United 1:43 min Solksjaer praises Cavani's focus 3:52 min Mbappe's late flurry caps off PSG rout 3:25 min Cavani magic breaks Goodison hearts 4:09 min Hernandez wins it late as Milan ends 2020 on top 1:19 min LaLiga: Real Betis v Cadiz 1:33 min LaLiga: Alaves v Eibar 3:52 min Ligue 1: PSG v Strasbourg 4:09 min Serie A: AC Milan v Lazio 3:29 min Serie A: Bologna v Atalanta