وفازت الشربيني المصنفة رابعة عالمياً في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت عند سفح أهرامات الجيزة، على مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة أولى، بثلاثة أشواط لشوط (11-4، 9-11، 11-5 و11-6).

وهو اللقب الرابع للشربيني في بطولة العالم والثاني توالياً، علماً بأنها أصبحت لدى تتويجها للمرة الأولى قبل نحو أربعة أعوام، أصغر لاعبة تنال اللقب العالمي عن عمر 20 عاماً.

ولدى الرجال، توج المصري كريم عبد الجواد، المصنف رابعاً على العالم، باللقب عقب فوزه في النهائي على مواطنه علي فرج، المصنف الأول على العالم، بثلاثة أشواط دون مقابل 11-6 و11-8 و11-8.

وتعد الشربيني من أبرز لاعبات السكواش في جيلها، ودليلا إضافيا على الهيمنة المصرية على هذه اللعبة لدى الرجال والسيدات. وتحتل اللاعبات المصريات المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي (الوليلي، نور جوهر، نور الطيب، والشربيني)، ويتكرر السيناريو ذاته لدى الرجال مع علي فرج، محمد الشربجي، طارق مؤمن وكريم عبد الجواد على التوالي.