مشاركة كبيرة في فعاليات البطولة الوطنية للدراجات الهوائية من قبل beIN SPORTS April 13, 2022 09:12 2:40 دقيقة أقيمت البطولة الوطنية للدراجات الهوائية لفئة سباقات ضد الساعة بمشاركة كبيرة في المضمار الأولمبي بمدينة لوسيل. تقارير إخبارية رياضات أخرى البطولة الوطنية للدراجات الهوائية -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة محمد صلاح في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليفربول وبنفيكا 3:05 دقيقة قمّة "مصيرية" بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي 3:05 دقيقة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي: التغطية الخاصة 0:50 دقيقة جيمس يتحدّث عن دوافع انتقاله إلى "ليكرز" 2:40 دقيقة مشاركة كبيرة في فعاليات بطولة الدراجات الهوائية 1:06 دقيقة توخيل: الحظ لم يحالفنا 2:07 دقيقة مودريتش: "لم نستسلم" 4:01 دقيقة فياريال يسطر تأهلاً تاريخياً إلى نصف النهائي 5:05 دقيقة ريال مدريد يطيح بتشيلسي ويبلغ نصف النهائي