قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الجمعة ايقاف السباح الصيني الشهير سون يانغ ثماني سنوات لقيامه بتدمير عينة فحص المنشطات الذي خضع له بالمطرقة في ايلول/سبتمبر عام 2018.

وسيغيب يانغ بالتالي عن دورة الالعاب الاولمبية المقررة الصيف القادم في طوكيو. ويستطيع السباح الصيني ان يلجأ الى المحكمة الفدرالية السويسرية في محاولة اخيرة لرفع الايقاف عنه.

وكان يانغ اول صيني يتوج بطلا اولمبيا في السباحة عند الرجال بأحرازه ذهبيتي سباقي 400 م و1500 م في دورة الالعاب الاولمبية في لندن عام 2012.

وسبق ليانغ ان اوقف لفترة ثلاثة اشهر عام 2014 لتناوله منشطات من مادة تريميتازيدين.