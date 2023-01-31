قطر تستضيف أولى جولات بطولة العالم للتزلج الشراعي الحر من قبل beIN SPORTS January 31, 2023 18:10 3:24 دقيقة تستضيف قطر أولى جولات بطولة العالم للتزلج الشراعي الحر بحضور أبطال العالم في هذه الرياضة للمرة الأولى وسط مشاركة لافتة للرياضيين العرب. هذه النسخة تشرف عليها قطر للسياحة ضمن حملتها الترويجية زوروا قطر. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة بوقرة فخور بلاعبيه بعد تأهل الجزائر إلى النهائي 0:36 دقيقة قرار جديد من محكمة مدريد بشأن مشروع "السوبر ليغ" 3:53 دقيقة المنتخب الجزائري يبلغ نهائي "الشان" باقتدار 3:24 دقيقة قطر تستضيف أولى جولات بطولة العالم للتزلج الشراعي 3:34 دقيقة ليبرون جيمس يواصل كتابة اسمه في صفحات التاريخ 1:04 دقيقة "شان 2022": زفيزف يُشيد بنسخة الجزائر 1:08 دقيقة موتسيبي يُثني على تنظيم الجزائر للـ"شان" 2:51 دقيقة أصعب مهنة في عالم كرة القدم...المنصب لا يزال شاغرا 0:54 دقيقة مصرع 4 أشخاص إثر سقوط حافلة لفريق برازيلي في نهر 2:53 دقيقة ديلي ألي يستعيد بريقه ويتألق مع بشيكتاش