ختام منافسات بطولة الشقب الدولية من قبل beIN SPORTS February 27, 2021 23:17 3:34 دقيقة اختـُتمت منافسات ُ بطولة ِ الشّقب الدوليّة ضمن الجولةِ العالميّة لأبطال الفروسيّة بتتويج ِ الفارس الألمانيّ كريستيان آلمان. نسخة ُ هذا العام، جاءت مختلفة ً بسبب ما فرضته جائحة كورونا من إجراءات ٍ احترازيّـة. تقارير إخبارية الفروسية بطولة الشقب للفروسية -آخر الفيديوهات 3:34 دقيقة ختام منافسات بطولة الشقب الدولية 0:24 دقيقة شفيونتيك تنسحب من المشاركة في بطولة قطر توتال 3:26 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه فيرونا 0:23 دقيقة ويست بروميتش يقتنص فوزاً مهماً من برايتون 0:37 دقيقة بارما يفشل في اقتلاع نقاط هامة 0:35 دقيقة تعادل إيجابي بين إيبار وهويسكا 3:04 دقيقة باريس سان جيرمان يدك حصون ديجون برباعية 3:30 دقيقة برشلونة يحسم مواجهة القمّة أمام إشبيلية 0:50 دقيقة مواجهات مرتقبة في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 3:31 دقيقة سيتي يتخطى وست هام بصعوبة ويتابع سلسلة انتصاراته