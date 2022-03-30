حوار خاص مع مدير 3 2 1 مُتحف قطر الأولمبي والرياضي من قبل beIN SPORTS March 30, 2022 09:50 1:51 دقيقة في مقابلة حصرية مع قنواتنا، قال عبد الله الملا مدير "ثري تو ون" مُتحف قطر الأولمبي والرياضي إن المتحف الجديد هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والثاني عالميا من حيث المساحة. مقابلات تقارير إخبارية رياضات أخرى عبد الله الملا "ثري تو ون" مُتحف قطر الأولمبي والرياضي -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة ميدفيديف يبلغ ربع نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس 2:33 دقيقة لا مفاجآت في ثاني أدوار بطولة أريدُ قطر الكبرى 1:51 دقيقة حوار خاص مع مدير 3 2 1 مُتحف قطر الأولمبي والرياضي 2:29 دقيقة إسدال الستار على منافسات بطولة "كأس المؤثرين" 2:44 دقيقة اختتام اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في فيينا 3:45 دقيقة منتخب الأرجنتين يتعادل خارج أرضه مع الإكوادور 5:28 دقيقة المنتخب البرازيلي ينتصر خارج قواعده على بوليفيا 3:18 دقيقة منتخب بيرو يهزم باراغواي ويصعد إلى الملحق العالمي 1:46 دقيقة الذوادي يرد على انتقادات هاري كاين 0:36 دقيقة الكاميرون تبلغ كأس العالم على حساب الجزائر