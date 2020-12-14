وينظمُ المجلسُ الأولمبي الآسيوي برئاسةِ أحمد الفهد في "مسقط"، عملية َ تصويتٍ لاختيار المدينةِ التي ستحظى بشرف استضافةِ الألعاب، التي تقام كلَ أربع ِ سنوات، وسبق للدوحة أن استضافت الدورة في نسختها الخامسة َ عشرة َ عام 2006، في حين تدخُل الرياض السباقَ للمرةِ الأولى.

وفي تصريح ٍ لـbeIN SPORTS، قال رئيسُ المجلس ِ الأولمبي الآسيوي أحمد الفهد الصباح، إنه فخورٌ بعرضيّ "الدوحة، والرياض" بعد مشاهدتهما، مشيراً إلى أن عملية َ الاختيار ستعتمدُ على توافق، في حالةِ عدم تحقُقه، سيتمُ الاحتكام لديمقراطيةِ التصويت.