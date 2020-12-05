العداء مبارك الخليفي يدخل تاريخ الرياضة القطرية من قبل beIN SPORTS December 5, 2020 08:04 3:19 دقيقة فاز العداء مبارك الخليفي في تحدي "حول قطر" مُحققاً إنجازاً غير مسبوق لرياضي قطري ومحطماً الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفرنسي بيير دانييل في الدوران حول قطر جريا ومشياً. تقارير إخبارية رياضات أخرى مبارك الخليفي قطر -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة جيمس هاردن يثير التكهنات حول مستقبله 2:07 دقيقة ليكرز يمدّد تعاقده مع ليبرون جيمس 1:05 دقيقة بيرهوف يدعم لوف 3:19 دقيقة العداء مبارك الخليفي يدخل تاريخ الرياضة القطرية 0:39 دقيقة همام الأمين: "الأجواء رائعة في المنتخب" 0:47 دقيقة محمد وعد يطمح للتواجد الدائم مع منتخب قطر 3:52 دقيقة المنتخب القطري يمطر شباك بنغلادش بخماسية نظيفة 0:37 دقيقة سواريز يعود للمشاركة في تدريبات أتلتيكو مدريد 0:50 دقيقة المدير الرياضي لفريق يوفنتوس في ورطة! 4:39 دقيقة فتح تحقيق ضد إدارة يوفنتوس بسبب سواريز