إبايار يدوّن اسمه في لائحة المتوّجين في جولة قطر العالمية لأبطال قفز الحواجز من قبل beIN SPORTS February 25, 2021 16:10 0:41 دقيقة فاز الفرنسي جوليان إبايار بمسابقة فئة الخمس نجوم المكوّنة من شوطين متماثلين لجولة قطر العالمية لأبطال قفز الحواجز. تقارير إخبارية الفروسية جولة قطر العالمية لأبطال قفز الحواجز جوليان إبايار -آخر الفيديوهات 2:16 دقيقة نجوم الرياضة يتمنون الشّفاء لتايغر وودز 2:07 دقيقة بريسبن الأقرب لاستضافة أولمبياد 2032 3:05 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الدحيل والسد في نهائي كأس قطر 0:49 دقيقة مطالبات بتخفيف عقوبة السّجن بحق 14 مشجّعا لمرسيليا 0:41 دقيقة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الـ"NBA" 0:34 دقيقة نهائيات "يورو 2020" قد تقام في دولة واحدة ! 0:41 دقيقة إبايار يدوّن اسمه في لائحة المتوّجين 2:56 دقيقة قاموس إسباني-عربي خاص بكرة القدم ! 1:13 دقيقة ماذا قال إنفانتينو في اختتام زيارته للمغرب ؟ 1:15 دقيقة إنفانتينو: "شغف المغاربة بكرة القدم لا مثيل له"