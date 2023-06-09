5 أسباب لمشاهدة نزال الروسي فريمانوف ضد المنغولي زولتسيتسيج

تألق فريمانوف المصنف ثالثاً في أوّل ظهور له في البطولة بتسجيله ضربة قاضية ضد بطل "ون" العالمي السابق في فئتَين، والمصنف الرابع حاليا في فئة وزن الريشة، مارتن نغوين.

من جهته، يستعد المنغولي الخطير لاستئناف مسيرته المتوقفة في "ون" منذ خسارته الوحيدة بالاقصاء أمام يوشيكي ناكاهارا عام 2021.

إليك خمسة أسباب تدفعك لمشاهدة المواجهة الغاضبة المقرّرة يوم السبت 10 حزيران/ يونيو في ملعب لومبيني للملاكمة.

1. مهاجمان خطيران

بالنظر إلى رصيدهما المثير في الانهاءات، يتوقّع أن تبلغ وتيرة المعركة بين فريمانوف وزولتسيتسيج أقصى درجات الخطورة.

يميل المحاربين بشدّة للهجوم والضغط باللّكم والضّرب على الخصم الثنائي ويمكنهما في حال لم تسجل ضربة قاضية الاستمرار على نفس الإيقاع إلى النهاية المعركة المكونة من ثلاث جولات قتالية.

2. أسلحة متنوعة

يحبذ الثنائي القتال وقوفا وبالتالي لا يترددان إطلاقا في التبادلات العنيفة والمباشرة باستخدام مجموعات من الضربات واللكمات.

يقومان بتغيير المواقف باستمرار وتحريك الجزء العلوي من الجسد لغرض الإعداد للكمات المدوية في غمضة عين وتسجيل الضربة القاضية.

3. انتصارات دراماتيكية

في ظهوره الأول تحت راية "ون"، أطلق الروسي 27 عاما، ركبة ساحقة ثم لكمة يمينية وضربات مسترسلة ليدمر بها بطل العالم السابق في فنون القتالية المختلطة مارتن نغوين في الجولة الأولى.

يبدو أن الروسي بـ 9 إنهاءات في مسيرته الإحترافية يبحث عن تسجيل نهاية مشابهة ضدّ زولتسيتسيج الذي يميل بدوره لحسم معاركه في وقت مبكر.

حقق المنغولي،26 عاما، 3 ضربات قاضية في منظمة "ون" منها اثنتين في الجولة الأولى ضدّ الصيني ما جيا والكوري الجنوبي هيون جين لي.

4. فرصة أخرى لتسلّق سلّم التصنيف

بعد أن أطاح بملك القسمين السابق مارتن نغوين في أيلول/ سبتمبر الماضي، يأمل الروسي الآن في انتصار دراماتيكي آخر لترسيخ مكانته كمنافس كبير في الفئة المزدحمة بالنجوم.

بدوره، يبحث المنغولي عن انتصار جديد ليصحح به مساره بعد هزيمته بالاقصاء أمام يوشيكي ناكاهارا عام 2021 ويدخله تصنيفات الخمسة الأوائل في الفئة.

5. تعطّش زولتسيتسيج للقتال والاستعراض

التعطش لأجواء المنافسات الرسمية، يثير كثيرا حماس المنغولي الذي يرغب في تسجيل عودة موفقة بعد غياب امتد لأكثر من عامين.

الهدف الأساسي لممثّل فريق Zorky MMA هو الفوز، لكن هذا لا يعني أنه لن يقدم عرضا ممتعا مثلما يفعل في كل حدث.

سواء بالسخرية من خصمه أو القيام بحركات مسلّية، يهدف زولتسيتسيج دائما إلى إثارة الحماس وأسر الجماهير قدر استطاعته.

