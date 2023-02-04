مصطفى التكريتي ضد رونغراوي سيتسونغبينونغ: هذا ما حدث في النزال

فبعد مواجهة مشتعلة في المواي تاي عن فئة وزن الخفيف امتدت ثلاث جولات واتّسمت بنسق سريع لتبادل الضربات المباشرة، لم يتمكّن أي من المنافسين أن ينهي الآخر بضربة قاضية، ليحسم قرار الحكّام نتيجة النزال لمصلحة النجم التايلاندي.

ولم يتوقّف التكريتي، 27 عاماً، عن مهاجمة نظيره التايلاندي صاحب الخبرة والقوة الضاربة بيده اليسرى، وتفوّق ليه في الجولة الأولى، مستفيداً من تقدم الخصم المتكرّر نحو مسافته القتالية لتسديد لكمات مستقيمة قوية إلى رأسه.

في الجولة الثانية، أصبح هجوم رونغراوي أكثر فعالية واستطاع التايلاندي أن يوجّه عدداً من الضربات المباشرة إلى المقاتل العراقي.

من جهته، استمر التكريتي في الضغط على خصمه والتقدم إلى الأمام بشجاعة، وعمد إلى مسك منافسه للحدّ من خطورته، مسدداً ضربات مضادة برجله اليُمنى. كما وجّه التكريتي ضربة بمرفقه الأيمن إلى رأس خصمه مع نهاية الجولة، ليرفع من مستوى التحدي قبل الدخول إلى الجولة الثالثة.

استمر النسق المرتفع في القتال خلال الجولة الثالثة، إذ تبادل الرجلان اللكمات والركلات. سقط التكريتي بلكمة يسرى قوية سددها رونغراوي، لكن العراقي وقف مجدداً وأكمل القتال.

وجّه التكريتي ركلة دفع قوية بهدف إبعاد خصمه قبل مهاجمته مرة ثانية، إلا أنّ رونغراوي عاد ليسدّد ركلة قوية برجله اليسرى، تبعها قتالاً حاداً استمر حتى جرس النهاية.

بهذه الخسارة، يصبح رصيد العراقي، الفائز ببطولة العراق لفئات عمرية مختلفة، 22-8.

وكان المقاتل العراقي إياد البدر تعرض لهزيمة بإجماع الحكّام بعدما قدم أداءً مميزاً أمام الماليزي إلياس غزالي.



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