ليلة مذهلة في ملعب "لومبيني": 5 ضربات قاضية وفوز بالإخضاع

يوم الجمعة 3 شباط/ فبراير بلغ منسوب التنافس في عرض ONE Friday Fights 3 درجاته القصوى. أوفت 11 معركة بوعودها وقدم خلالها المقاتلون عروضاً نارية أسفرت عن خمس ضربات قاضية وعملية إخضاع بينما شهدت بقية الصراعات نديّة من البداية إلى النهاية.

هنا نلخّص جميع الأحداث المذهلة في عرض ONE Friday Fights 3.

تسع دقائق من قتال شرس... بيتسوكومفيت يهزم شورفا

في الحدث الرئيسي الأبرز، حسم بيتسوكومفيت بوي بانغنا المعركة الضارية مع شورفا تور.سانغتينوي لمصلحته.

لمدة تسع دقائق كاملة هاجم المصارعين بعضهما البعض بشراسة مستخدمين اللكمات والمرفقين. السّجال الناري أمتع الجماهير الحاضرة التي تفاعلت كثيرا مع كل ضربة وركلة يوجهها هذا الطرف أو ذاك.

كان القتال متقارباً جدّاً، لكن في النهاية حسمت لكمة بيتسوكومفيت المبكّرة فوزه بقرار بالإجماع، ليرفع بطل العالم السابق في المواي تاي في ملعب راجادامنيرن سجلّه الاحترافي إلى 61-26.

باربوسا يهيمن على المخضرم كومبتون

سجّل أليسون باربوسا أول فوز له في بطولة "ون" بفوزه بالاخضاع على الأسترالي المخضرم إليوت كومبتون في نزال فنون القتال المختلطة للوزن الخفيف.

جولة واحدة كانت كافية ليفاجأ باربوسا حامل الحزام الأسود في الجوجيستو البرازيلي منافسه كومبتون، حيث ثبته بعملية خنق مثلث الذراع ليحقق نصراً مستحقاً في الدقيقة 2:28.

هذا الفوز بالإخضاع، رفع به البرازيلي رقمه القياسي في فنون القتال المختلطة إلى 19-8، كما مكّنه من الحصول على مكافأة أداء بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي من رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي، شاتري سيتيودتونغ.

ضربة قاضية مذهلة من ويراتشاي

بعودته لمنافسات بطولة "ون"، أمتع التايلاندي شانون ويراتشاي جماهير بانكوك كثيراً بفضل فوزه في الجولة الأولى بالضربة القاضية على بوريا غولبور.

ضربته القاضية المذهلة في معركة فنون القتال لوزن الريشة، منحته مكافأة قدرها 10 آلاف دولار.

حاول الإيراني غولبور نقل صراعه مع المهاجم التايلاندي إلى السجّاد، لكن ويراتشاي في كل مرة يتفادى تهديدات خصمه.

في الدقيقة 4:33 من الجولة الأولى، أسقط "ون شين" بضربة تشبه الصفعة بيده اليمنى الإيراني وأتبعها ببعض الضربات الأرضية الثقيلة ليتدخل الحكم وينهي المعركة.

حقق ويراتشاي فوزه الثاني على التوالي في "ون" وحصل على مكافأة أداء بقيمة 10,000 دولار أمريكي.

نهاية مميّزة للروسي أميرخانوفيتش في الكيك بوكسينغ

في النزال الوحيد بقواعد الكيك بوكسينغ لوزن الديك، سجل الروسي إلبروس أميرخانوفيتش نهاية مميزة ضد التايلاندي بايدسانليك بك.ساينشاي.

في منتصف الجولة الأولى، نفّذ المهاجم الروسي، 21 عاماً، ركلة خلفية دوّارة أصابت مباشرة أمعاء خصمه، مما أدّى إلى انهياره على السجاد من شدّة الوجع.

لم يتمكن التايلاندي من العودة، ليعلن عن فوز باهر لـ "الساموراي" الذي حصل على مكافأة أداء مستحقة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي.

ركلة كونغتشاي المدمّرة ولكمة موساييف القاضية

أنهى كونغشاي شانايدونموانغ سريع نظيره التايلاندي كريتبيتك بك.ساينشاي في صراع المواي تاي لوزن القشة.

بعد 1:15 فقط من بداية النزال، وجّه بطل العالم السابق في المواي تاي في ملعب راجادامنيرن ركلة مدمّرة نحو أضلاع خصمه ليكسب المعركة بالضربة القاضية.

لأدائه الرائع حصل كونغشاي على مكافأة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي لأدائه الرائع. كما رفع سجلّه الإجمالي إلى 68-10-3.

في منافسة المواي تاي لوزن الديك، أنهى إلياس موساييف معركته مع بانريت لوكجاومايسايواري بطريقة مذهلة.

تجلت قوة النجم الروسي الصاعد في الجولة الثانية عندما سدد خطافا يمينيا طرح به خصمه أرضا. عاد المقاتل التايلاندي ليقف على قدميه، لكن موساييف سرعان ما سدد له لكمة ارتجاجية أخرى بيمناه في 1:03.

الضربة القاضية رفعت السجل النظيف للظاهرة البالغ من العمر 21 عاما إلى 9-0 ومنحته مكافأة أداء قدرها 10,000 دولار أمريكي.

ذا ستار سيتشو تنهار أمام عاصفة يو ياو بوي

حققت المقاتلة يو ياو بوي فوزا مذهلا بالضربة القاضية على ذا ستار سيتشو في المواي تاي لوزن الذرة.

أبانت مواطنة هونغ كونغ عن مهارات جيدة وشراسة مطلقة، ووجهت ضربات ولكمات متنوعة لوجه وجسد منافستها التي انهارت في الدقيقة 1:12 من الجولة الثانية ولم تتمكن من الاستجابة لعملية العدّ.

حسّنت يو من سجلها الإجمالي إلى 23-2-3، وحصلت على مكافأة أداء بقيمة 10,000 دولار أمريكي.

خسارة العراقي مصطفى التكريتي

بعد ثلاث جولات ممتعة للغاية، غادر المقاتل رونغراوي سيتسونغبينونغ الحلبة صراعه مع العراقي مصطفى التكريتي منتصراً.

في صراع ناري بالمواي تاي للوزن الخفيف، بدأ التكريتي القتال بثقة ووجه لكمة مباشرة كادت تسقط التايلاندي الذي استعاد توازنه زمام الأمور، بفضل لكمات حادة للعراقي المندفع الذي بدوره كان يرد بقوّة مماثلة.

بعد ثوانٍ فقط من الجولة الثالثة، خضع العراقي لعملية العدّ بعد أن أصابته لكمة مباشرة إنطلقت من اليد اليمنى الضاربة للتايلاندي.

أصبحت المعركة في اتجاه واحد لرونغراوي، الذي حسم الأمر في النهاية بقرار الإجماع، ليرفع سجله الاحترافي إلى 153-46-2.

فوز بوبليا وفيرتكس وبارشيكوف

باجماع الحكام، تغلب أليكس بوبليا على منافسه آلان ياوني في معركة المواي تاي لوزن الريشة.

بهذا الفوز، عزّز الروماني رصيد 73-30-4، كما سيمنحه ثقة هائلة للمنافسة في المواي تاي عن فئة لوزن الريشة المزدحم بالنجوم.

في نزال المواي تاي عن فئة وزن القشة للسيدات، حققت دوكمايبا فيرتكس فوزا بالإجماع على بطلة المجلس العالمي للمواي تاي (WMC)، بربارة أغويار.

بعد ثلاث جولات من القتال، لم يكن هناك مجال للشك في أن ممثلة فريق فيرتكس ستغادر الحلبة بفوزها الأول، مما رفع رقمها القياسي الإجمالي إلى 58-12-1.

في معركة متقاربة جدا من حيث الندية والتنافس، حقق الروسي إيفان بارشيكوف انتصاره الأول في "ون" بعد تغلبه بقرار الإجماع على مواطنه ديمتري بابكين.

رفع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً رقمه القياسي إلى 10-3 ويبدو أنه إضافة قوية إلى صفوف فنون القتال المختلطة لوزن الديك.