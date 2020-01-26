قطر تستضيف 65 حدثاً رياضياً في عام 2020

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن رزنامة الأحداث والفعاليات الرياضية التي ستستضيفها الاتحادات الرياضية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر من العام الحالي 2020.

وتضمنت الرزنامة 65 حدثاً وفعالية رياضية من أبرزها بطولتي عالم هما كأس كتارا العالمية للكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها الاتحاد القطري للعبة بالمسرح المكشوف في كتارا خلال الفترة من 9-13 مارس، وكأس العالم للأندية لكرة القدم والتي تستضيفها الدوحة للسنة الثانية على التوالي خلال الفترة من 9-19 ديسمبر 2020.

وستكون الدوحة على موعد مع 35 فعالية دولية من ابرزها التصفيات النهائية لكرة الطاولة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو من 28-31 مايو، وبطولة العالم للماراثون للسباحة المقررة في 15 فبراير المقبل، وبطولة قطر المفتوحة للجولف من 20-22 فبراير، وبطولة سيف سمو الأمير الدولية لقفز الحواجز من 20-22 فبراير، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات 23-29 فبراير، بطولة البنك التجاري قطر ماسترز للجولف بنادي المدينة التعليمية من 5-8 مارس وكأس العالم للجمباز الفني من 18-21 مارس، وبطولتي قطر الدولية الأولى والثانية للشباب للتنس، الجولة العالمية لكرة السلة 3x3 من الأول من أبريل، وبطولة الاتحاد لمحترفي الإسكواش 4-6 أبريل، الدوري الماسي لألعاب القوى 17 أبريل، بطولة الماسترز للجودو 28-30 مايو، كاس العالم للسباحة 8-10 أكتوبر وبطولة قطر كلاسيك العالمية للإسكواش 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، وبطولة قطر الدولية للناشئين لكرة الطاولة من 27-31 اكتوبر، بطولتي قطر الدولية والريان الدولية لقفز الحواجز، بطولتي قطر الخامسة والسادسة للاتحاد الدولي للتنس للرجال، وبطولة قطر الآسيوية لرفع الاثقال 19-24 ديسمبر.

كما ستشهد الدوحة استضافة أبطال القارة السمراء وذلك من خلال استضافة كأس السوبرالإفريقي لكرة القدم بتاريخ 14 فبراير 2020.

وتضمنت الرزنامة أيضاً 11 فعالية رياضية على المستوى الآسيوي لعل أبرزها بطولة اسيا للرجبي السابعة للرجال والسيدات التي تنظمها اللجنة القطرية لرياضات الرجبي والهوكي والكريكت خلال الفترة من 4-8 مارس، وبطولة الدوحة المفتوحة للناشئين للإسكواش التي ينظمها الاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة على مجمع خليفة في الفترة من 11-14 مارس تليها بطولة قطر المفتوحة للناشئين للاسكواش في الفترة من 15-17 مارس، بطولة غرب آسيا للرجبي من 2-5 أبريل، بطولة قطر الاسيوية الأولى للناشئين للتنس في الفترة من 6-11 أبريل وبطولة قطر الآسيوية الثانية للناشئين للتنس من 13-18 أبريل، البطولة الودية للكركيت للشباب تحت 19 سنة على ملعب الكركيت بالمدينة الآسيوية في الفترة من 1- 15 مايو، البطولة الاسيوية المغلقة للأبطال للتنس تحت 14 سنة من 2 إلى 7 نوفمبر، بطولة قطر الآسيوية للناشئين للتنس من 9- 14 نوفمبر، البطولة الآسيوية للكركيت بالمدينة الآسيوية خلال الفترة من 6-18 ديسمبر وختاما بطولة قطر الآسيوية للناشئين لفرق التنس في الفترة من 28 ديسمبر إلى الأول من يناير 2021.

وعلى المستوى الخليجي ستستضيف الدوحة 4 فعاليات هي بطولة الخليج للسيدات للكركيت التي تنظمها اللجنة القطرية التي أقيمت مؤخراً بالمدينة الاسيوية خلال الفترة من 16 -22 يناير، وبطولة الكويست الخليجي 3x3 لكرة السلة بمجمع السيتي سنتر في الأول من ابريل، وبطولة الأندية الخليجية للأندية أبطال الدوري لكرة السلة بصالة نادي الغرافة في الفترة من 29 مايو وحتى 6 يونيو، وبطولة الخليج الـ28 للألعاب المائية في أغسطس.

وعلى صعيد الفعاليات الرياضية المحلية فيأتي اليوم الرياضي للدولة بتاريخ 11 فبراير ونهائي كأس قطر للكرة الطائرة في 24 مارس يتبعه ختام البرنامج الأولمبي المدرسي في 25 مارس، ونهائي كأس قطر لكرة السلة 31 مارس، ونهائي كأس قطر لكرة اليد على صالة الدحيل بتاريخ 7 مايو، وسيختتم موسم كرة السلة بصالة نادي الغرافة بتاريخ 9 مايو، نهائي كاس سمو الأمير للكرة الطائرة 12 مايو، نهائي كاس سمو الأمير لكرة القدم 15 مايو، نهائي كاس سمو الأمير لكرة اليد بصالة الدحيل بتاريخ 18 مايو، وسيقام يوم التميز الرياضي الذي تنظمه اللجنة الأولمبية القطرية في شهر نوفمبر.

وتشمل رزنامة الفعاليات المجتمعية الخاصة بالاتحادات واللجان الرياضية إقامة 216 نشاطا وفعالية من ضمنها 12 فعالية ستنظمها اللجنة الأولمبية القطرية عبر إدارة الشؤون الرياضية وهي: اليوم الرياضي للسلك الدبلوماسي بتاريخ 29 فبراير، بطولة اللجنة الاولمبية الرمضانية من 26 أبريل – 5 مايو، اليوم الأولمبي 23 يونيو، يوم التحدي العالمي، وبرنامج النشاط الصيفي للجنة الأولمبية القطرية 1 أغسطس، بطولة الالعاب الالكترونية 12 سبتمبر، اليوم العالمي للمشي 29 أكتوبر، اليوم الترفيهي لذوي الاحتياجات الخاصة 5 نوفمبر، بطولة اللجنة الاولمبية للبادل 15-17 نوفمبر، وبرنامج اللياقة و الصحة 2 ديسمبر، على أن تختتم الفعاليات والأنشطة المجتمعية بإقامة بطولة الرياضات المتعددة في 19 ديسمبر المقبل.

وقال سعادة جاسم بن راشد البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية: "نحن فخورون بمواصلة استضافة العدد الكبير من الأحداث الرياضية في قطر عام 2020 وذلك مايعكس نجاح الاحداث الرياضية المقامة في قطر ، وتعاون المجتمع الرياضي القطري بوضوح القيم والطموح، وخلق تبادل ثقافي مع شعوب العالم.

إنه لشرف لنا أن نستضيف هذه الفعاليات، ويسعدنا أن نرحب بالجميع العالم مع نخبة رياضيي العالم في الميادين الرياضية القطرية. "