قبل نزالهما الثاني... ماذا حصل في المعركة الأولى بين ريجيان إيرسيل وسينساموت كلينمي؟

في حين يسعى إيرسيل المُلقّب بـ"ذا إمورتل" (أي "الخالد") للدفاع بشراسة عن لقبه للمرة الأولى، يأمل كلينمي في رد الاعتبار وتعديل الكفة بعد هزيمته في النزال الأول.

المقاتلان اللذان يعرفان بعضهما البعض جيّداً سيتواجهان في الحدث الرئيسي لعرض ONE Friday Fights 9 في ملعب لومبيني للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

خروج إيرسيل منتصرا من معركة متقاربة

في ONE Fight Night 3 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خاض المقاتلان حرباً من خمسة جولات قتالية انتهت بفوز الهولندي-السورينامي بقرار منقسم من الحكّام.

المعركة كانت متقاربة جدا، بين السورينامي بطل العالم في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف خمس مرات، وبين المقاتل التايلاندي الذي فرض نفسه بفضل انتصاراته الحاسمة في "ون".

في نزال امتد لخمس جولات، بدأ الصراع حذرا من الجانبين، راقب المقاتلين حركة بعضهما البعض وتجنّبا الوقوع في الأخطاء. لكن فجأة هز إيرسيل خصمه التايلاندي بلكمة يمينية.

واصل إيرسيل زخمه في الجولة الثانية، حينما انهال باللكمات والركلات المنخفضة. على خصمه الذي بقي متراجعا بقصد تصيّد فرصة لإنهاء خصمه.

أخفق سينساموت في اختراق دفاعات "ذا ايمورتل"، لذلك قرر تغيير أسلوب قتاله في الجولة الثالثة. هاجم بقوة بتسديد اللكمات والركلات المنخفضة، التي تسببت في إيذاء خصمه.

كثّف النجم التايلاندي الصاعد من هجماته في الجولة الرابعة، بهدف احداث المفاجأة لكن ملك الكيك بوكسينغ في الوزن الخفيف لديه ما يكفي من الخبرة للخروج من مثل هذه الوضعيات.

في الجولة الأخيرة، ضغط إيرسيل باللكمات والركلات المنخفضة، ولم يترك أي فرصة للرد أمام سينساموت الذي لم يكن مجهوده كافياً للفوز بالمعركة.

بقرار منقسم، فاز إيرسيل على التايلاندي الذي لم يُهزم من قبل، ليحصل لأول مرة على لقب بطولة العالم في المواي تاي عن فئة الوزن الخفيف، ويصبح بطلاً في رياضتين مختلفتين.

بهذا الانتصار، رفع النجم، البالغ من العمر 30 عاماً، رصيده في بطولة "ون" إلى 7-0، وسجلّه الإجمالي إلى 59-4.

رغم خسارته في المعركة، منحت منظمة "ون" المقاتل التايلاندي، 27 عاما، فرصة جديدة لمقارعة ممثل فريق "سيتيودتونغ أمستردام"، في معركة ملحمية ينتظرها جمهور الفنون القتالية حول العالم.

الصراع المرتقب يأتي ضمن سلسلة عروض Friday Fights الأسبوعية التي تقيمها بطولة "ون" في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك كل يوم جمعة الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة وتُعرض على "بي إن سبورت".