قبل معركة اللقب العالمي.. رودتانغ يكشف نقاط قوة وضعف يوسف العسيري

وفيما يسعى رودتانغ للدفاع عن لقبه وسجله المثلي في المواي تاي ضمن بطولة "ون" (10 انتصارات)، يأمل العسيري في إضافة لقبه الثاني في المواي تاي، مع العلم أنه حامل حزام المواي تاي لوزن القشة منذ أيار/مايو الماضي.

رودتانغ، الذي يُلقّب بـ"الرجل الحديد"، تحدث عن أسلوب العسيري القتالي، قائلاً: "قوته تكمن في خبرته بالملاكمة التايلاندية التي يتقنها جيدا. لقد قاتل نخبة من المحاربين التايلانديين".

ويعتقد رودتانغ، 25 عاماً، أنّ العسيري يمتلك أسلحة قتالية مميزة، منها الطول والقدرة على توجيه الضربات من مسافة بعيدة وسرعة الحركة داخل الحلبة، مضيفاً: "خفة حركته لا يمكن التقليل من شأنها".

رودتانغ يسعى لاستغلال "نقاط ضعف" يوسف العسيري

إلى جانب التعويل على ترسانته الهجومية، سيراهن التايلاندي رودتانغ على استغلال نقاط ضعف منافسه البالغ من العمر 31 عاماً.

ويعتقد رودتانغ أنّ ضرباته أكثر قسوةً من تلك التي يوجّهها خصمه المغربي، موضّحا: "إذا تبادلنا الضربات، فأنا متأكد من قدرتي على إسقاطه".

من جهة أخرى، وصف رودتانغ قرار العسيري بالارتقاء من وزن القشة إلى الذبابة لتحديه على اللقب بأنه قرار "حكيم"، قائلاً: "لو كنت مكانه، لفعلت الشيء نفسه. لا يوجد شيء يخسره، حتى لو انهزم في المعركة المقبلة. بل على العكس، إذا فاز، فسيحصل على مكافأة هائلة".

يتفهّم رودتانغ محاولة العسيري المنافسة على اللقب العالمي في وزن الذبابة، موضحاً: "أعتقد أنه مصمّم على تحدي نفسه للفوز في هذا الوزن لأنه تعرض في السابق للخسارة أمام منافسين في هذه الفئة".

أضاف المقاتل التايلاندي: "أنا أفهم مشاعره. كل شخص لديه هدفه الخاص. أنا لدي تحدٍّ أكبر في إنتظاري، بعد الدفاع عن حزامي الذهبي أمام العسيري، أخطط للتحدي من أجل ذهبية الكيك بوكسينغ".

رودتانغ معجب بأداء العسيري لكنه لا يخشاه

العسيري، المُلقّب بـ"الإعصار"، انتزع لقب فئة وزن القشة في أيار/مايو عندما هزم براجانشاي ساينشاي بالضربة القاضية التقنية.

أبدا رودتانغ إعجابه بتلك المعركة وخاصة بمستوى وأداء الإيطالي (من أصل مغربي)، وقدرته الفائقة منذ البداية على التنبؤ بحركات ساينشاي ورسم الخطة المناسبة لتحقيق الإنتصار المبهر.

ذلك الفوز الكبير لعسيري، لم يزرع الخوف في قلب حامل لقب المواي تاي لوزن الذبابة الذي أكد عدم خشيته من خطة لعب خصمه ولا من تصريحاته المستفزة تجاهه.

وأوضح البطل التايلاندي: "يمكنني التعامل معه بأي شكل من الأشكال". "دعه يفعل ما يحلو له. في الواقع، أعتقد أنه لن يكون لديه وقت ليجعلني غاضباً. ولا حاجة لإغرائي بخطته". سآتي من أجله على أي حال".

ولا يستبعد صاحب السجل المثالي في المواي تاي والكيك بوكسينغ (268-42-10) أن يطيح بالعسيري في الجولة الثالثة.

عن ذلك السيناريو، قال رودتانغ: "أريد أن أسقطه أرضا بركلة عالية، لكن الأمر سيكون صعبا لأنه طويل القامة جدا بحيث لا يمكنني الوصول إليه. لذا، أعتقد أنه بدلاً من ذلك سأوجه له ضربة قاتلة بيدي أو بمرفقي".



