عرض ONE Fight Night 8: أبرز الفائزين والخاسرين من عرض بطولة "ون" الأخير

وكما في كل عرض، خرج عدد من المقاتلين منتصرين، وفي مقدمتهم سوبرلك كياتمو الذي نجح في الدفاع عن بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة في الحدث الرئيسي، بالإضافة أليشا هيلين رودريغيز التي حققت انتصاراً في نزال توحيد بطولة العالم في المواي تاي عن فئة وزن الذرة للسيدات في الحدث الرئيسي المشترك وحصد مقاتلون انتصارات تثبت مكانتهم في المنظمة أو تحسّن من تصنيفاتهم ضمن فئات وزنهم. \

لكن انتصارات البعض بنتائج العرض يقابلها هزائم، وفي القائمة التالية نعدّد أبرز الفائزين والخاسرين من عرض ONE Fight Night 8.

أبرز الفائزين من عرض ONE Fight Night 8

1. زهانغ بيميان

بعد فوزه على توريبشي دونغاك بإجماع الحكّام، تمنى المقاتل الصيني زهانغ بيميان على إدارة بطولة "ون" أن تمنحه فرصة جديدة للقتال على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن القشة.

وهذا ليس مفاجئاً لأن فوز بيميان المستحق بعد أداء ملفت أكسبه مكافأة من رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ يُعيد طرح إسمه كمنافس جدي على اللقب العالمي في المستقبل القريب.

هذا الفوز أعاد الصيني، البالغ من العمر 19 عاماً، إلى نغمة الانتصارات من جديد، بعد هزيمته الوحيدة على يد بطل الفئة غير المهزوم جوناثان دي بيلا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بيميان، صاحب سجلّ 3-1 في بطولة "ون"، يعلم أنّ فرصته للقتال على الحزام الذهبي ليست ببعيدة.

2. أكبر عبدولاييف... نجم فئة وزن الريشة القادم؟

لا شكّ بأنّ أكبر عبدولاييف هو الفائز الأكبر من العرض، إذ إنه افتتح سجلّه في بطولة "ون" بانتصار مبهر بضربة قاضية أنهت القتال لمصلحته بعد 44 ثانية فقط من بدايته.

من خلال انتصاره على صاحب سجل 3-1 في بطولة "ون"، أو هو تايك، أثبت عبدولاييف أنه قادر على التكيّف مع نخبة المقاتلين في "ون، ورفع رصيده الإجمالي في الفنون القتالية المختلطة إلى تسعة انتصارات، وشقّ لنفسه طريقاً نحو المنافسة على اللقب العالمي عن فئة وزن الريشة.

3. أليشا هيلين رودريغيز

نجحت أليشا هيلين رودريغيز في التغلب على جانيت تود بإجماع الحكّام لتصبح بذلك بطلة العالم في المواي تاي لوزن الذرة للسيدات وترفع رصيدها الاحترافي إلى 32-6.

فوز رودريغيز مهم لأنه يكرّسها بطلة الفئة بلا منازع، بعد فوزها على حساب المقاتلة الأمريكية المخضرمة التي لم تخسر منذ شباط/فبراير 2019. كما أنّ رودريغيز أثبتت أنها لا تزال في قمة عطاءاتها بعد غياب طويل عن القتال.

أبرز الخاسرين من عرض ONE Fight Night 8

1. نيكلاس لارسن

ربما يُعتبر نيكلاس لارسن أبرز الخاسرين إذ إنه تعرّض لهزيمته الثالثة على التوالي في بطولة "ون" من أصل ثلاثة نزالات خاضها منذ انضمامها إلى المنظمة.

وجاءت هزيمته بالضربة القاضية في الجولة الثانية على يد إيدي أباسولو، الذي حقق فوزه الأول في "ون" بعد خسارته في نزاله الأول.

الخسارة الجديدة تُبعد لارسن المصنف الخامس عن فئة وزن الريشة في المواي تاي عن المنافسة على اللقب العالمي وقد تترك آثاراً ذهنية تعقّد من مهمة الدنماركي في العودة إلى الانتصارات مستقبلاً.

2. جانيت تود

توقفت سلسلة انتصارات جانيت تود المذهلة على يد بطلة العالم في المواي تاي عن فئة وزن الذرة أليشا هيلين رودريغيز. وبعدما حققت سبعة انتصارات على التوالي، تعرضت تود لهزيمتها الأولى منذ شباط/فبراير 2019.

المقاتلة الأمريكية المخضرمة، صاحبة سجل 7-2 في بطولة "ون"، تمتلك الخبرة والمهارات والثقة ولن تدع هذه الهزيمة تحطمها، ولكنها بلا أدنى شكّ من بين أكبر الخاسرات من هذا العرض بعد أن فرّطت بفرصة ذهبية لتكريس نفسها بطلة بلا منازع ضمن فئة وزنها.

3. دانيال ويليامز

دانيال ويليامز حصل على فرصة كبيرة لانتزاع الحزام الذهبي في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة من سوبرلك كياتمو، لكنه فشل في استغلالها.

رغم أنه لم يكُن مرشّحاً للفوز على حساب نظيره القوي والأكثر خبرةً، إلا أنّ ويليامز يعلم أنه أهدر فرصة ذهبية للفوز بلقب عالمي في بطولة "ون".

كما أنّ هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لويليامز، البالغ من العمر 29 عاماً، صاحب رصيد 3-3 في "ون" والمصنف الخامس ضمن فئة وزن القشة في المواي تاي التي يتزعّمها البطل المغربي يوسف العسيري.