عرض بطولة "ون" الأول في الولايات المتحدة... نفاذ بطاقات ONE Fight Night 10

العرض المنتظر، الذي سيُقام في "فيرست بنك سنتر"، سيشهد في حدثته الرئيسي النزال الثالث والحاسم بين أسطورة الفنون القتالية المختلطة الأفضل على مر العصور وبطل العالم عن فئة وزن الذبابة ديميتريوس جونسون ومنافسه البرازيلي البطل السابق للفئة أدريانو مورايس.

نفاذ التذاكر يعكس ارتفاع شعبية أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، التي وضعتها شركة الإحصائيات "نيلسن" في المرتبة الثانية بين أكثر العلامات التجارية الرياضية في العالم من حيث عدد المشاهدات على وسائل الإعلام الرقمية بـ13.8 مليار مشاهدة، وهو ضعفي عدد مشاهدات منظمة "يو اف سي" الأمريكية الرقمية السنوية التي تصل إلى 6.6 مليارات مشاهدة.

كما يشهد النزال أيضاً أول نزال يخوضه النجم اليمني وبطل العالم في الجيوجيتسو أسامة المروعي نزالاً على بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة مايكي موسوميشي في حين يدافع النجم التايلاندي وأفضل مقاتل مواي تاي في العالم اليوم رودتانغ جيتموانيون عن الحزام الذهبي في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة الذي يحمله منذ أيار/مايو 2019 ضد أبرز مقاتلي المواي تاي في المكسيك إدغار تاباريس.

ويشهد العرض نزالات أخرى من العيار الثقيل، إذ ينتظر جمهور الفنون القتالية المختلطة في العالم مواجهة نارية عن فئة وزن الوسط بين النجم الكرواتي روبرتو سولديتش وبطل العالم السابق السويدي زيبازتيان كاديستام. بالإضافة إلى ذلك، يأمل بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة للوزن المتوسط ريدير دي ريدر أن يعود بقوة بعد هزيمته الأولى في مسيرته على يد أناتولي ماليخين عندما يواجه النجم الأمريكي الصاعد تاي روتولو ضمن نزال في مصارعة الإخضاع.

العرض سيبدأ الساعة 4:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت في 6 أيار/مايو ويُبثّ مباشرةً عبر "بي إن سبورت".



