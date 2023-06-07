سوبربون يعتبر معركته مع أوزكان مسألة "حياة أو موت"

فمنذ هزيمته المؤلمة بالضربة القاضية أمام شينغيز ألازوف في معركة اللقب العالمي للكيك بوكسينغ عن فئة وزن الريشة في كانون الثاني/ يناير الماضي، يعيش النجم التايلاندي حالة من الضغط والتوتر.

بطل "ون" العالمي السابق في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة، يخشى من تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي حيث كشف في تصريح لموقع ONEFC.com: "لا يمكنني الخسارة مرة أخرى. لدي دافع أكثر منه هذه المرة. أريد استعادة الحزام وهزيمة الجميع في تصنيف الفئة. والشيء الأكثر أهمية هو أنني لا أستطيع أن أخسر مرة أخرى. إنها نقطة اللاعودة بالنسبة لي. إذا خسرت، فإن كل ما فعلته حتى الآن سينهار في غمضة عين".

سوبربون 32 عاما، يتوقع حربا "متفجرة" ضد المهاجم التركي الهولندي في الملعب الأسطوري للملاكمة في تايلاند وقال: "كان علينا محاربة بعضنا البعض في وقت سابق. لقد حدث ذلك في الوقت المناسب بالنسبة لي. أعتقد أن هذه المعركة ستكون متفجرة بالتأكيد".

من أجل خوض نزال العودة ضد البيلاروسي ألازوف، يجب على سوبربون التفوق على المصنف خامسا في الفئة. وكشف: "أوزكان هو المنافس الوحيد في التصنيف العالمي الذي لم ألتق به من قبل. يجب أن أتغلب عليه إذا كنت أرغب في تصفية الجميع في التصنيف العالمي والحصول على مباراة العودة مع شينغيز ألازوف".

سوبربون: سأنهي أوزكان في الجولة الثانية أو الثالثة

لا يستطيع سوبربون التقليل من شأن منافسه المقبل المصنف خامسا والفائز بالعديد من الألقاب في أوروبا حيث قال: "تايفون خطير بالتأكيد. لقد قاتل الجميع في التصنيف العالمي، باستثنائي أنا".

رغم احترامه لمنافسه، يتوقع التايلاندي أن ينهي خصمه بالضربة القاضية: "أعتقد أننا سنكون متساوين في الجولة الأولى ولكن في الجولة الثانية، سأستخدم الأسلحة الأكثر عنفا. وقد تنهيه إحدى هجماتي في الجولة الثانية أو ربما الثالثة".

لتحقيق مهمته على أكمل وجه يركّز المقاتل، الذي يبلغ سجله الإحترافي 113-35، خلال تحضيراته لمواجهة التركي على مهارات الملاكمة حيث أوضح: "أضفت المزيد من جلسات الملاكمة خلال الاعداد لهذا القتال. كذلك أصلحت نقطة ضعفي".

ولتجنب أحد أسلحة أوزكان الأكثر فتكا، يرى التايلاندي المخضرم أن الاهمال والتراخي أمران غير مسموح بهما: "لديه يدين ثقيلتين وحادتين. يمتلك معدل ذكاء قتالي مرتفع. لقد درس طريقة لعبي ضدّ مارات غريغوريان. أعتقد أنه سيحاول أن يفعل الشيء نفسه في هذه المعركة".

ويضيف ممثل نادي سينغا ماوين: "لقد أظهر في معركتيه ضد سيتيشاي سيتسونغبينونغ ومارات قدرته على التكيف مع المواقف المتغيرة بشكل جيد للغاية".