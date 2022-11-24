رودتانغ يفوز على يوسف العسيري بجدارة ويحتفظ بلقبه للمرة الرابعة على التوالي

في الحدث الرئيسي المشترك، هيمن رودتانغ على اللقاء وأشعل ملعب سنغافورة الداخلي بلكماته المستقيمة القوية، منتصراً بإجماع الحكام بعد أن أظهر العسيري قدرة كبيرة على التحمّل والدفاع عن ذقنه حالت دون إنهائه بضربة قاضية.

طوال النزال الذي امتد إلى خمسة عشر دقيقة، طارد رودتانغ العسيري، وهو بطل العالم في المواي تاي لوزن القشة منذ أيار/مايو الماضي، ولكنه لم يستطع أن يوجّه ضربات قوية تجاهه بفضل تحرّك المغربي السريع وهروبه في اللحظات الخطرة.

لكمات رودتانغ حسمت النزال

وجّه رودتانغ لكمة قوية محكمة جعلت العسيري يتذبذب، بالإضافة إلى زوج من الإسقاطات حاسمة في سير النزال.

وفي وقت متأخر من الجولة الرابعة، وجّه رودتانغ لكمة نحو العسيري بيده اليمنى، تلتها ضربة بالكوع الأيسر.

واتسع الفارق بين المقاتلين في الجولة الأخيرة، عندما أصاب "الرجل الحديدي" خصمه بلكمات أخرى سجل بها مزيداً من النقاط، قبل الإعلان عن انتصار رودتانغ بقرار الحكام بالإجماع.

بهذا الفوز، رفع التايلاندي العملاق عدد إنتصاراته إلى 269، في حين خسر العسيري نزاله الثاني في النزالات الستة الأخيرة.