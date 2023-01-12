خمسة أسباب لمشاهدة معركة اللقب العالمي في الكيك بوكسينغ بين سوبربون وألازوف

فجر السبت 14 كانون الثاني/يناير، ستتحول حلبة "إمباكت أرينا" في تايلند لساحة حرب بين سوبربون، بطل العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة، ضد ألازوف، المنافس المُصنّف الأول بين مقاتلي الفئة.

في التالي خمسة أسباب رئيسية لمشاهدة النزال القوي بين نجمي الكيك بوكسينغ.

1. فرض الهيمنة على فئة وزن الريشة

يمثل هذا النزال صداماً عنيفاً بين نجمين في ذروة عطائهما بعدما حقق كل منهما سلسلة من الانتصارات المهمة.

البطلان متعطشان للغاية للقتال بعدما تنافس كل منهما آخر مرة في آذار/مارس 2022 في عرض ONE X، حيث فاز ألازوف ببطولة الجائزة الكبرى ودافع سوبربون عن حزامه للمرة الأولى ضد غريغوريان.

أثبت النجم التايلندي، الذي يمتلك رصيداً من 12 فوز متتالٍ، قوته وهيمنته على عرش وزن الريشة، ويأمل في ترسيخ ذلك عندما يخوض معركته ضد ألازوف.

من جهته، يطمح ألازوف لمواصلة السير على درب الانتصارات، إذ خاض أربعة نزالات، فاز في ثلاثة منها وانهزم في واحدة فقط (3-1) على سامي سنا وجو ناتاووت وسيتيشاي سيتسونغبينونغ.

المقاتل، البالغ من العمر 29 عاماً، يراهن على مهاراته في تسديد اللكمات القوية لانتزاع الحزام الذهبي من قبضتي التايلندي.

2. الملك سوبربون لحماية اللقب

يعيش النجم التايلندي مرحلة من الزخم الكبير في بطولة "ون"، لذلك سيحرص على حماية حزامه الذهبي من مطامع ألازوف المبيتة.

يمتلك سوبربون سلسلة انتصارات تمتد لما يقارب الأربع سنوات، ولم يذق المقاتل البالغ من العمر 32 عاماً، طعم الهزيمة منذ شباط/ فبراير 2018.

توّج مسيرته الرائعة في "ون" بحصوله على اللقب العالمي بعد انتصاره في أكتوبر/ تشرين الثاني عام 2021 بالضربة القاضية على المقاتل الإيطالي جورجيو بيتروسيان.

على طول الطريق نحو قمة الفئة، فاز سوبربون على ثلاثة من أساطير الكيك بوكسينغ في العصر الحديث. وإذا تمكن من إضافة ألازوف إلى قائمة ضحاياه، سيعزز التايلاندي مكانته كأفضل مقاتل كيك بوكسينغ في فئته.

3. حرب بأسلحة متنوعة

ما من شك أن الرهان على الحزام الذهبي لوزن الريشة، سيدفع كل من سوبربون وألازوف لاستخدام جميع أسلحتهما الهجومية الفتاكة بهدف الفوز بالنزال.

تعد ركلات سوبربون أقوى أسلحته، ويمكنه استخدام كلتا ساقيه بشكل جيد للتصويب نحو أي هدف على جسم خصمه. تُعد ركلته اليسرى أيضاً أداة رائعة لصد الهجوم العدواني لمنافسيه، في حين أن ركلته اليمنى المدوية تكون دائما قوية ودقيقة.

وسبق لبطل وزن الريشة أن سجّل ضربات قاضية من ركلات عالية، ويحتاج فقط ضد ألازوف إلى نافذة صغيرة للوصول إلى الهدف المقصود.

لذلك، سيتعيّن على ألازوف التركيز طيلة القتال والابتعاد عن مرمى ركلات التايلندي المدمرة، إلى جانب اختيار الوقت المناسب للهجوم وتسديد اللكمات الثقيلة.

يمكن لهذه التكتيكات أن تجعل ملك الكيك بوكسينغ يخمن قليلا قبل شن الهجوم، ما قد يتيح الفرصة لـ "تشينغا" لانهاء المعركة الصاخبة باحدى ضرباته المباغتة.

4. ألازوف... خصم غير تقليدي

من المتوقع أن يواجه سوبربون خصماً غير تقليدي خلال نزال بطولة العالم في الكيك بوكسينغ. الأذربيجاني، الذي ينتظر النزال على أحر من الجمر، يتميّز برباطة جأش وثقة عالية في النفس جعلته مقاتلاً يهابه الخصوم.

ألازوف، الذي يمتلك سجلاً رائعاً (59-5)، يشتهر بتحركاته السريعة وهجماته الشرسة والمتنوعة، ما يصعّب مهمّة المنافسين في صدها ومواجهتها.

يمكن للأذربيجاني المحافظة على نفس الوتيرة والايقاع طيلة جولات القتال، مما قد يجبر سوبربون على ترك فجوات ربما ستكلفه غالياً – ولذلك توقع أن يكون "أحد أكبر المشاكل" بالنسبة لسوبربون.

5. الثالثة ثابتة!

من المتوقع أن تحظى المعركة التي أثارت ضجة حتى قبل حدوثها، بمتابعة كبيرة من جمهور فنون القتال المتلهف لمشاهدة الصراع الناري بين بطلي الكيك بوكسينغ لوزن الريشة.

فقد كان من المقرر أن يتواجه النجمان سابقاً، لكن الصراع الأول تأجل بعد أن أجبرت الإصابة ألازوف على الانسحاب في حين أدّى مرض سوبربون إلى تأخير موعد النزال للمرة الثانية في وقت لاحق.

يتمنى جمهور الفنون القتالية أن تكون هذه المرة الثالثة ثابتة، ويدق جرس بداية المعركة الصاخبة بين النجمين في أول حدث قتالي مثير لـ "ون" في العام الجديد.

إلى جانب مواجهة ألازوف ضد سوبربون، سيشهد عرض ONE Fight Night 6 العديد من النزالات المثيرة، التي ستنقل على "بي إن سبورت بريميوم 1".

